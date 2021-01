La fin de Minecraft Earth: le jeu AR est réduit en pâte

La communauté Minecraft doit accepter une lourde perte car, comme Mojang l’a maintenant annoncé, le Pokémon GO-Alternative Terre Minecraft complètement réglé. Le jeu AR sera dans un proche avenir n’est plus téléchargé peut et aussi n’est plus jouable être.

Minecraft Earth est interrompu

Un jeu de réalité augmentée censé emmener les utilisateurs à l’extérieur avec leur smartphone n’a pas la tâche facile en période de pandémie mondiale et de verrouillages répétés, y compris les couvre-feux. Pendant que « Pokémon GO » avec diverses mesures peut rester à flot ici, « Minecraft Earth » doit maintenant faire face à sa fin.

Les développeurs de Mojang l’annoncent et annulent officiellement le réglage complet de contenu, de service et de support serveur pour le 30 juin 2021 à.

Qu’est-ce que cela signifie pour les joueurs? Cette mesure signifie que les joueurs de «Minecraft Earth» ne pourront plus continuer à télécharger ou à jouer au jeu AR. Donc, le 1er juillet, tout le monde Données du joueur supprimées.

Version gratuite de Minecraft pour les joueurs payants: Si les joueurs ont effectué des achats dans le jeu ou ont encore du crédit, Minecoins sur l’écran qui peut être échangé contre des packs de peau et de texture, des cartes et des mini-jeux sur le marché Minecraft. De plus, tous ceux qui ont déjà effectué un achat dans le jeu mobile en recevront un copie gratuite de Minecraft dans la version Bedrock.

Une dernière mise à jour pour Minecraft Earth

Pour faciliter un peu l’adieu aux joueurs, il y a aussi un mise à jour finale apparus, ce qui rend les derniers mois un peu plus agréables jusqu’à la désactivation en été et la Accès à toutes sortes de contenus devrait faciliter. Par conséquent:

Transactions en argent réel supprimées

Coûts du rubis considérablement réduits

Tout le contenu non publié restant publié

Temps de fabrication et de fusion réduit

Renforts d’artisanat et d’émail inutilisés libérés par des renforts de rayon du même niveau

Objets de création de personnage déverrouillés pour les joueurs qui se connectent encore entre le 5 janvier et le 30 juin

Dans le jeu mobile, vous pouvez, pour ainsi dire, transférer votre monde bac à sable dans le monde réel via la réalité augmentée – mais seulement jusqu’en juin 2021. © Microsoft Game Studios

Donc, si vous souhaitez réessayer le jeu AR avant qu’il ne disparaisse enfin de la scène, vous devez vous arrêter maintenant et télécharger le jeu gratuitement sur votre smartphone Android ou iOS.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂