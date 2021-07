La fin de « Loki » était très différente dans le script original.

Cette semaine, après une vague constante de théories et de spéculations, « Loki » a conclu sa première saison. Et bien qu’il semble excitant de savoir que Marvel Studios va continuer avec les aventures du dieu du mensonge et de la tromperie, il reste encore un long moment avant que les fans découvrent ce qui va se passer après son suspense choquant à la fin de l’épisode.

Le dernier épisode de la saison nous a présenté Jonathan Majors jouant « He Who Remains », une variante temporaire d’un personnage que les fans de Marvel Comics désigneront bientôt comme « Kang the Conqueror », qui est non seulement derrière la gestion de la TVA, mais a également mis Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) dans une situation difficile.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last of Us : Le budget de la série HBO est annoncé

L’option la plus simple, apparemment, était de le laisser se retirer de sa position de gardien du temps et de les laisser prendre sa place. L’autre, qui faisait davantage appel à l’instinct de Sylvie, était de le tuer et de les laisser faire face aux conséquences d’une guerre interdimensionnelle comme jamais auparavant.

Sylvie choisirait de trahir Loki pour obtenir sa vengeance ultime, obligeant l’Asgardien à retourner à TVA complètement seul et le cœur brisé. En essayant d’avertir Mobius (Owen Wilson) et le chasseur de B-15 (Wunmi Mosaku), il se retrouve face au fait qu’ils ne se souviennent pas tous les deux de qui il est, en plus du fait que l’une des variantes a la sienne. statue en tant que chef de la TVA .

Dans une récente conversation avec Variety, Kate Herron, réalisatrice de la série, a souligné que « Loki » ne se terminerait pas initialement de manière aussi suspensive, assurant que lorsque le développement de la série a commencé, la possibilité n’avait pas encore été discutée. . d’une deuxième saison et l’histoire a été considérée comme une mini-série.

« Au début de la production, tout le monde était très heureux et il y a évidemment beaucoup plus à explorer avec Loki. C’était comme si nous devions continuer avec l’histoire. Je pense que le suspense final est venu plus tard dans le processus », a commenté Herron.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le scénariste de « Loki » aborde les similitudes avec « Rick et Morty »

La fin de « Loki » suggère que les événements avec le multivers auront des répercussions majeures dans « Spider-Man: No Way Home » et « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». La confirmation de Kang en tant que méchant principal dans « Ant-Man and the Wasp: Quantumania » anticipe que le rôle des majors aura toujours de la pertinence dans la phase quatre du MCU et pourrait même être le prochain méchant principal de la franchise. « Loki » n’a pas encore de date de sortie pour la saison 2.