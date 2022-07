La fin de la saison 4 expliquée – tome 2 de « Stranger Things »: le plan de Max, la bataille contre Vecna ​​et plus

Le deuxième tome de la quatrième saison de « Stranger Things » première le vendredi 1er juillet via la plateforme de streaming Netflix. R) Oui, la fin de cette tranche de la célèbre série télévisée a été donnée avec le lancement de deux chapitres : « Chapitre Huit : Papa » et « Chapitre Neuf : Le Piggyback ».

Justement, dans le dernier épisode, on a pu voir comment les personnages incarnés par Millie Bobby Brown, Natalia Dyer, Noé Schnapp et compagnie ont décidé d’affronter le mal qui met tout en danger faucons. Cette fois, incarné dans le méchant Voisine.

Pour cette raison, ci-dessous, vous connaîtrez la fin expliquée de la saison 4 – tome 2 de la série de Netflix « choses étranges”. Rappelle-toi que Cette note contient des SPOILERS.

QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT LE VOLUME 2 DE LA QUATRIÈME SAISON DE « STRANGER THINGS » ?

Oui ok voisine avait capturé Nancy (Natalia Dyer) dans le dernier épisode du tome 1 de la quatrième saison, il lui permet de s’échapper pour informer ses amis de son plan : tuer quatre personnes, alors que son horloge sonne, et créer un « pont » depuis le village au « à l’envers ».

Ainsi, Nancy, Steve (Joe Keery), Robin (Maya Hawke), Eddie (Joseph Quinn), Dustin (Gaten Matarazzo), Max (Sadie Sink), Lucas (Caleb McLaughlin) et Erica (Priah Ferguson) réalisent que si le attaques de méchants, sa forme physique est laissée sans défense. Forts de ces informations, ils décident d’acquérir des armes et de se diriger vers l’autre dimension pour l’affronter.

D’un autre côté, on découvre que le véritable plan du Dr Brenner (Matthew Modine) était qu’Eleven (Millie Bobby Brown) contacte le numéro un (Jamie Campbell Bower) dans le «Upside Down». Ainsi, après une confrontation avec l’armée, la jeune femme dit adieu à son « papa », qui reste mourir au milieu du désert. Heureusement, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Jonathan (Charlie Heaton) et Argyle (Eduardo Franco) arrivent pour la sortir de la situation.

Les acteurs Caleb McLaughlin (Lucas) et Sadie Sink (Max) lors d’une scène de la quatrième saison de « Stranger Things ». (Photo : Netflix)

LA FIN DE « STRANGER THINGS », SAISON 4 – VOLUME 2

En utilisant un réservoir d’isolement de fortune et en utilisant ses pouvoirs, soulever découvrir que Max cherchera à être la quatrième et dernière victime dont il a besoin voisine pour créer un lien permanent entre Hawkins et le ‘Upside Down’. Ceci, afin de distraire le méchant pendant que ses amis tentent de le tuer.

Au début, le plan de Max fonctionne. Cependant, Nancy, Steve et Robin sont capturés par les vignes. Dustin et Eddie, quant à eux, sont attaqués par les ‘demobats’, les chauves-souris locales. Alors que Dustin parvient à s’enfuir, Eddie décide de les affronter, recevant des blessures mortelles et mourir sur place.

Malgré les efforts de soulever, voisine Il la capture et lui révèle qu’il y a quelques années, il a contacté Mind Flayer et cela a abouti à un grand plan pour apporter l’obscurité à tout Hawkins. Donc avec Max Oui soulever piégé, Mike il contacte sa petite amie et lui déclare son amour, l’inspirant à se libérer et à affronter le méchant.

De cette façon, la jeune femme parvient à libérer Nancy, Steve et Robince qui leur permet d’atteindre le corps de voisinel’attaquer et y mettre le feu. Après cela, Max est restée complètement vulnérable, la faisant se casser les membres et tomber dans un coma insensible. Il convient de préciser qu’elle est décédée après l’incident avec voisine. Cependant, Eleven a réussi à la ramener à la vie, mais sans réagir.

Dans le même temps, Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour) et Murray (Brett Gelman) parviennent à mettre fin aux menaces mortelles qu’ils ont trouvées en prison grâce à leurs armes de pistolets, lance-flammes et épées. Ainsi, ils décident de retourner à Hawkins.

Les acteurs Millie Bobby Brown (Eleven), Caleb McLaughlin (Lucas) et Sadie Sink (Max) lors d’une scène du dernier chapitre de la quatrième saison de « Stranger Things ». (Photo : Netflix)

EXPLICATION DE FIN DE SAISON « STRANGER THINGS »

Bien que Vecna ​​​​ait apparemment été vaincu après sa bataille, la vérité est qu’il parvient toujours à réaliser son plan : des fissures s’ouvrent à Hawkins qui causent de gros dégâts à la ville. Alors que les protagonistes se rencontrent, les autorités et les médias affirment que l’événement a eu lieu après un grand tremblement de terre.

Nous avons également pu voir que de nombreux citoyens locaux croient encore que cette catastrophe est le produit des «cultes sataniques» qui se sont développés dans la ville. Il n’est donc pas exclu que cela continue d’être un axe important dans le prochain volet de la série.

Alors que la plupart des amis se retrouvent et sont soulagés de la soi-disant défaite de voisine, Sera il sent un frisson dans son cou, confirmant qu’il peut sentir la présence du méchant. Enfin, on voit que les personnages fictifs sont surpris par la chute de cendres du ciel. Cette ‘neige’ terrifiante est en fait la propagation de la mort et de la destruction reflétant le ‘Upside Down’ d’une prairie voisine. La bataille finale est arrivée.

La prochaine saison sera la dernière de la série. Nous verrons ce qui se passe dans la vie de ces personnages, ainsi que l’avenir de Max, dans ce dernier épisode.