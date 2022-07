La fin de la saison 4 du volume 2 de Stranger Things expliquée

Netflix

Ce vendredi, Netflix a créé les deux épisodes qui manquaient pour compléter le quatrième volet de l’émission des frères Duffer. Avec une mort dévastatrice et la fin a été laissée ouverte.

©NetflixLe cinquième épisode sera le dernier.

Avec deux épisodes bien plus longs que ceux qui avaient été vus (surtout le deuxième qui a duré deux heures et demie), choses étranges Il a mis un terme à sa quatrième saison. Ce vendredi, le volume deux de l’épisode est sorti où nous avons appris l’origine de À l’enversnous avons vu le visage du méchant ultime, voisineet nous souffrons avec tous les personnages comme jamais auparavant dans cette production populaire de Netflix.

La fin a montré que les pouvoirs de voisine peut être contrôlé par soulever et qu’il y a une possibilité d’y mettre fin avec le feu, comme on l’a spéculé depuis qu’on a appris que les démogorgons Ils ne supportent pas cet article. Cependant, juste après Robin, Steve et Nancy Des cocktails Molotov seront lancés sur le corps suspendu de voisineet que quelques coups de feu l’ont jeté du grenier de la maison complètement grièvement blessé, nous ne l’avons plus jamais revu.

Comme prévu, au-delà de cela, ils ont trouvé un moyen d’attaquer voisine et le laisser au bord de la mort, ce n’était pas la fin pour la créature qu’il est devenu Henri dans les des flashbacks vu dans le tome 1. En plus d’être un être très puissant, Vecna ​​serait en fait une sorte d’incarnation du plus grand mal qui était à l’intérieur du À l’envers: cette fumée noire qui rappelle un peu celle vue dans perdu.

+Qu’est-ce que la fumée noire de Stranger Things ?

On ne sait pas très bien quelle est cette fumée qui était présente, mais il semble bien entendu qu’elle est à l’origine du mal, des créatures qui habitent l’envers et celui qui a fini de donner un grand pouvoir à Henri après avoir flâné l’envers. Grâce aux quatre décès causés par voisinea réussi à se libérer dans le monde réel où il a complètement repris Hawkins et, comme nous l’avons vu dans la scène finale, il a commencé à tout consommer autour de la ville.

C’est clair que oui soulever et ses amis sont incapables d’arrêter l’avancée de cette fumée noire (appelée aussi Écorcheur d’esprit), toute vie qui habite la planète sera en danger à mesure qu’elle avance et transforme tout sur son passage en cendres, pour laisser la planète dans des conditions très similaires à celles de la Terre. À l’envers. Nous devons encore vaincre Vecna, oui, mais nous devons aussi contenir le Écorcheur d’esprit et que soulever finir d’exploiter sa puissance. Après avoir vu l’état dans lequel il était Maxtout indique qu’elle aura à nouveau de sérieux problèmes pour se déplacer et qu’elle ne reverra presque jamais. Son sacrifice l’aidera-t-il à franchir le pas manquant ?

