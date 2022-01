La fin de la saison 4 de Sinner expliquée

Le pecheur voit Harry Ambrose (Bill Pullman), un détective enquêtant sur des affaires de meurtre alors qu’il tente de découvrir les motifs du criminel derrière les crimes hideux.

La série Netflix a pris d’assaut les cinéphiles et les cinéphiles, et maintenant que la quatrième saison est récemment tombée sur le géant du streaming, les fans veulent décoder la fin ambiguë de la série.

Bien que les fans inconditionnels de la série aient dû endurer deux années exténuantes pour la nouvelle saison, les téléspectateurs ont récemment décrit le quatrième épisode comme « la meilleure saison à ce jour ». Mais que s’est-il passé à la fin de Le pecheur Saison 4?

Attention: saison 4 The Sinner spoilers à venir.

Déclencheur d’alerte : Mentions de suicide.

Que s’est-il passé à la fin de la saison 4 de The Sinner ?

Le scénario principal de la saison 4 était de déchiffrer le mystère de Percy Muldoon (Alice Kremelberg) disparaissant d’un village tranquille du Maine. Il se trouve que le détective Ambrose se trouve dans le village pour essayer de reconstituer les pièces d’une affaire précédente, mais ne manque pas l’occasion de s’occuper d’une autre affaire à Muldoon.

Après une brève rencontre, Ambrose appelle la police après avoir cru avoir vu Muldoon tomber du bord d’une falaise et mourir. Cependant, en raison de son alcoolisme et du fait qu’il est nouveau dans le village, les autorités ne prennent pas ses accusations au sérieux.

La famille de Muldoon, cependant, semble avoir ses propres secrets. A savoir, le réseau de contrebande illégale qu’ils possèdent à côté de leur compagnie de pêche.

Néanmoins, la détective est tourmentée par le décès de Muldoon et elle l’encourage à découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé. Il soupçonne que la famille Lam pourrait avoir quelque chose à voir avec sa mort, car ils possèdent une entreprise de pêche rivale.

Les suspects incluent également la famille Muldoon, avec sa grand-mère Meg, son père Sean et son oncle Colin comme principaux prétendants, sans oublier son ex-petit ami Brandon, jusqu’à ce qu’il soit assassiné.

Il s’avère que depuis le début, Percy était dans le noir en ce qui concerne les efforts de traite des êtres humains de sa famille, mais commençait à soupçonner quelque chose avant sa mort. Elle a tenté d’aller à la police, mais a fini par parler à l’officier Josh, qui joue en fait un rôle dans la gestion du réseau illégal. Bien sûr, il ne prend pas ses accusations au sérieux et la ramène chez elle dans sa famille.

Dans la finale de la saison, il est révélé que Percy avait précédemment tiré et tué le fils aîné de la famille rivale Lam, Bo, lors d’un combat entre lui et son père. Dans une tentative de garder le meurtre secret, les Muldoon ont donné à la famille rivale des permis de pêche et leur propre île de pêche, Crescent Island, où ils pouvaient reposer leur fils.

La famille Lam a si bien caché le meurtre que même le frère de Bo, CJ, pensait qu’il était retourné à Hong Kong et ne voulait plus rien avoir à faire avec sa famille.

Il s’est avéré que Percy était hantée par le meurtre qu’elle avait commis des années auparavant et s’est suicidée. À la fin, le détective a été vu debout là où Percy est tombé et lui a parlé. Cela suggérait que bien qu’il ait lui-même fait face à ses propres pensées suicidaires et à sa dépression, il avait réalisé que le suicide n’était pas la solution.

