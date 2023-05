La fin de la saison 4 de « Barry » expliquée : des morts choquantes, un saut dans le temps, etc.

La série « Barry » de HBO C’est terminé. Le dimanche 28 mai 2023, « Wow » a été créé, le huitième chapitre de son saison 4 et avec qui la production créée par Alec Berg et Bill Hader il a dit adieu définitivement aux écrans.

Comme on le sait, le projet gagnant de 9 Emmy Awards se concentre sur l’histoire d’un tueur à gages qui découvre sa vocation d’acteur lors d’une mission à Los Angeles. Ainsi, tout au long de 32 chapitres, nous apprenons comment se développe cette histoire fictive particulière.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous eu des questions après avoir vu le résultat du programme ? Ensuite, nous vous présentons le fin expliquée de la saison 4 de cette célèbre sitcom américaine.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « BARRY » – SAISON 4 ?

Dans le dernier épisode de la série HBO Max, sortie il avoue John qu’elle et Barry ce sont des fugitifs. La femme fond en larmes, disant à son fils qu’il est une bonne personne et s’excusant d’être une « mauvaise mère ».

Derrière cela, Fuchés arrive au complexe corporatif de écheveau et lui propose un nouveau marché : il disparaîtra s’il avoue avoir tué Cristobal. Son adversaire semble d’accord, mais se ravise et entame une fusillade.

Celui-ci se termine avec la plupart des hommes morts. L’un d’eux est écheveauqui meurt de la main de la statue de sifuentes pour nous donner une conclusion appropriée à leur histoire d’amour tragique.

Fuchés protège John et y parvient sortie survivent aussi. Alors l’homme rencontre Barry et a une dernière interaction avec notre protagoniste, avant de disparaître dans l’obscurité.

D’un autre côté, Jim et le procureur de district annoncent que le cas de Janice rouvert et condamner publiquement Gène comme principal suspect. De cette façon, sortie se rend compte que la seule façon Barry être racheté, c’est en assumant la responsabilité du meurtre de mousse.

Il n’a pas l’intention de suivre ce conseil, alors elle et John ils partent du jour au lendemain. Le fugitif va les chercher chez Gèneoù il rencontre À Mqui le fait changer d’avis et convainc de se rendre s’il veut revoir sa famille.

Il semblait que cela serait résolu, mais Gène entre et tire mortellement Barry. Juste avant de mourir, le personnage de Bill Hader il est dit: « Ouah »la phrase qui donne son titre au chapitre.

Gene tue Barry dans la finale de la série (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « BARRY » ?

« Barry » fait un bond dans le temps et nous montre sortie devenu professeur d’art dramatique dans un lycée. Elle dirige la production « Notre ville » et cela montre qu’il a trouvé une certaine satisfaction dans son travail.

John Il est déjà adolescent et cette nuit-là, il dort chez son ami, où il regarde un biopic sur Barry Berkeman appel « Le collectionneur de masques ». En cela, il est montré Gène en tant que méchant et notre protagoniste en tant que héros militaire qui a accidentellement été aspiré dans le monde du crime et de la drogue.

La bande se termine par la révélation que Gène il a été condamné à la prison à vie pour deux chefs de meurtre au premier degré. Barrypour sa part, il a été enterré au cimetière national d’Arlington, avec tous les honneurs militaires. John il semble satisfait de cette fin, aussi éloignée soit-elle.