La fin de Grupo de Lima donne du souffle à Maduro

La victoire au Pérou du gauchiste Pedro Castillo ouvre aujourd’hui la question de la disparition du Grupo Lima, un bloc de gouvernements de droite créé pour s’ingérer dans les affaires vénézuéliennes. Depuis que les résultats des élections présidentielles dans le pays andin étaient connus, des analystes, des politiciens et des hommes d’État de toutes tendances ont commencé à s’interroger et/ou à parier sur la survie de l’organisation.

Dès que la victoire de Castillo a été annoncée, l’ancien président équatorien Rafael Correa a utilisé une satire virtuelle et a publié un mémo sur Twitter disant « Je suis heureux d’annoncer que Grupo Lima vient de perdre Lima », tandis que quelques heures plus tard, il en a publié un autre, « Quel problème ! Et maintenant, comment s’appelleront-ils ?

Si pour de nombreux analystes l’avenir du groupe est encore incertain, la publication de la déclaration de l’ancien président équatorien a jeté le doute sur le sort ultime de ce conseil politique, qui se détériore depuis longtemps.

S’il est vrai que le candidat ne s’est pas prononcé sur la question, le Comité exécutif national du Pérou libre, le parti de Castillo, a annoncé pendant la campagne que s’il devenait président de ce pays, il l’abandonnerait et proposerait sa désactivation.

Interrogé par Prensa Latina, le philosophe et politologue vénézuélien Fernando Rivero a déclaré que l’Amérique latine connaît des changements géopolitiques majeurs qui montrent une condamnation générale des politiques néolibérales, et a décrit le Groupe comme une organisation démembrée dont la fin est imminente.

Le maître de philosophie de la guerre s’est dit optimiste quant à un changement dans l’équilibre des forces autour du Venezuela, ce qui serait une opportunité extraordinaire de renforcer la diplomatie de la paix dans la région.

En outre, il a souligné que cela permettrait la réactivation des mécanismes d’intégration tels que l’Union des nations d’Amérique du Sud, la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes et le renforcement de l’Alliance bolivarienne pour les peuples du Traité de commerce de notre Amérique-Population .

L’organe multilatéral a été créé après la déclaration dite de Lima du 8 août 2017, où des représentants de 14 pays se sont réunis « dans le but de suivre et d’accompagner l’opposition vénézuélienne dans la recherche d’une solution pacifique à la crise ».

La déclaration a été initialement signée par l’Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay et le Pérou, accompagnés plus tard par la Guyane, Haïti, Sainte-Lucie et la Bolivie, cette dernière pendant le gouvernement de fait de Jeanine Áñez.

Le document a également été approuvé par la Barbade, les États-Unis, la Grenade et la Jamaïque, qui ont participé à la réunion, ainsi que par l’Organisation des États américains (OEA) et l’Union européenne, en plus de l’opposition vénézuélienne.

La reconnaissance de l’ancien conseiller Juan Guaidó en tant que président en charge, son soutien à l’extrême droite de plus en plus discréditée du Venezuela et la catastrophe dans la gestion de Covid-19 par la plupart des pays membres, tout a laissé l’écran de fumée de l’organisation qui, depuis sa création, n’a servi qu’à les intérêts de Washington et de l’OEA.

Comme si cela ne suffisait pas, les manifestations au Chili et en Colombie, qui ont mis en lumière l’inefficacité des gouvernements de Sebastián Piñera et Iván Duque, respectivement, se sont ajoutées aux accusations de corruption et de terrorisme contre Añez, ont encore terni son rôle déjà remis en question. .comme mécanisme multilatéral dans la région.

Quatre ans après sa fondation, Grupo Lima n’a rien à offrir ni à apporter, pas même à ses sponsors et alliés, dont certains commencent à s’en éloigner, ouvertement ou secrètement.

Au milieu des changements politiques que traverse l’Amérique latine, très peu prévoient un avenir pour elle, alors qu’elle restera dans l’histoire principalement pour ses tentatives infructueuses de renverser le président constitutionnel du Venezuela, Nicolas Maduro, et la révolution bolivarienne.