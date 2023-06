La fin de « Glamorous » expliquée : la grande décision de Marco, le nouveau défi de Madolyn et plus encore

La série Glamour est arrivé sur Netflix le jeudi 22 juin 2023, pour la joie de tous utilisateurs de la plateforme qui voulait profiter d’une production avec le grand Kim Cattrall dans le casting. Ainsi, après avoir vu le dixième chapitre de la fiction, peut-être avez-vous eu un doute sur son issue. Pour cette raison, Mag vous propose la fin expliquée (fin expliquée) de la comédie dramatique créée par Jordon Nardino.

Dans l’émission, nous rencontrons Cadre (Ben J. Pierce / Miss Benny), qui décroche le travail de maquillage de ses rêves et entame un incroyable voyage de découverte de soi au milieu du chaos sur le lieu de travail et des défis amoureux.

AVERTISSEMENT SPOILERS. De cette manière, nous arrivons à dernier épisode de la première saison, intitulée « N’oubliez pas le pourboire ». Dans celui-ci, le personnage principal de l’histoire décide de réparer ses relations et de recommencer, après avoir posté une vidéo qui n’a pas été bien accueillie par les fans d’une star d’Internet.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « GLAMOROUS » ?

vers la fin de la série netflix, Cadre implique votre entreprise dans un conflit avec les followers de l’influenceur Mlle Waverley. Le différend devient incontrôlable et l’équipe est très bouleversée, alors ils prennent le contrôle des médias sociaux de l’entreprise.

D’un autre côté, Venise à la recherche d’un nouvel emploi, depuis qu’elle a été licenciée pour avoir divulgué la formule de maquillage de glamour. Cependant, lorsqu’un grave problème survient dans l’organisation, la jeune femme fait preuve de courage et parvient à le résoudre.

Ensuite, Madolyn la réengage et la promeut au poste de Exécutif créatif. De plus, on apprend que Tchad Il a décidé de quitter l’entreprise de sa mère.

CadreDe son côté, il demande l’aide de Ben traquer waverley et s’excuser auprès d’elle en personne. Ils se rendent tous les deux à l’hôtel où séjourne la célébrité, mais les choses tournent mal lorsque les partisans de la star les jettent hors du bâtiment.

Dans ces circonstances, Cadre il se rend compte que Ben il est blessé par son comportement et lui présente ses excuses. Plus tard, ils vont tous les deux à une fête et se rencontrent Parker, qui ne les reconnaît pas. Il s’avère que l’homme s’appelle en fait Pierre et est le couple actuel de Parker. Elle sort avec son double !

Cependant, il semble que cet engagement lui importe peu, puisqu’il demande Cadre passer la nuit avec lui. Cependant, notre protagoniste montre qu’il a grandi et le rejette. Il préfère danser avec Ben une de ses chansons préférées.

Marco Mejía culmine son voyage de découverte de soi avec une décision importante sur sa vie (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DU « GLAMOUR » ?

CadreEnfin, il précise qu’il ne sort avec personne, car il doit découvrir beaucoup de choses sur lui-même. La vérité est que la série culmine avec la narration du protagoniste, dans laquelle affirme qu’il est pardonné et qu’il est prêt à rencontrer son vrai moi.

Ainsi, on le voit marcher vers la clinique du Dr Ripley Torres, spécialiste des cas de personnes transgenres. Le voyage de découverte de soi du personnage l’a amené à se demander ce qu’il voulait vraiment : un changement de sexe.

On observe aussi le câlin que lui a fait sa mère, qui l’a appelée « la meilleure fille » Que pourrais-je avoir. Notre protagoniste voit alors son reflet et cela montre qu’elle se sent à l’aise avec qui elle est vraiment. Il semble qu’il n’ait jamais été aussi heureux que maintenant.

Qu’est-il arrivé à Mlle Waverly et Madolyn ?

Le problème avec Mlle Waverley a été résolu lorsque Cadre reçoit une de ses lettres, dans laquelle elle lui demande de excuse-moi.

Aussi, nous devons considérer que Madolyn il a avoué son amour à nounours et maintenant il devra affronter le père de Chad. On ne voit pas le visage du sujet, mais on en saura sûrement plus sur lui dans la potentielle deuxième saison.

Kim Cattrall joue Madolyn Addison, un légendaire magnat du maquillage fictif (Photo: Netflix)

N’oubliez pas que vous pouvez trouver plus de notes sur Séries et films Netflix sur mon profil. Auparavant, j’ai écrit sur « Fake Profile », « Black Mirror » et sujets connexes. Il vous suffit d’aller sur 45Secondes.fr/autor/carla-ocana. Merci de nous avoir rendu visite aujourd’hui!