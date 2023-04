La fin de « Florida Man » expliquée : Mike et Delly, trouvent-ils l’or ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Créé par Donald Todd et mettant en vedette Édgar Ramírez, «Homme de Floride» (« Un homme de Floride » en espagnol) est un Série limitée Netflix qui raconte l’histoire de Mike Valentine, un ex-flic qui est forcé de retourner dans son état d’origine, la Floride, pour retrouver la petite amie en fuite d’un gangster de Philadelphie.

Mais ce qui devrait être un travail rapide se transforme en un voyage en spirale dans des secrets de famille enfouis et une tentative de plus en plus futile de faire ce qui est bien dans un endroit où tant de choses ne vont pas.

Le protagoniste de « Homme de Floride » travaille pour Moss jusqu’à ce qu’il rembourse ses dettes de jeu. En plus de rendre des visites peu amicales à certains débiteurs, il s’occupe de Delly West, la petite amie du mafieux. Après une bagarre avec Moss, la jeune femme décide de s’enfuir et Mike assume la mission de la retrouver.

Delly West s’échappe en Floride pour chercher un trésor dans la série « Florida Man » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « FLORIDA MAN » ?

Afin de rembourser intégralement sa dette, Mike doit ramener Delly à Philadelphie. Il ne lui faut pas longtemps pour la retrouver, mais il la trouve morte. Bien qu’il soit très affecté par la situation, puisqu’il a eu une liaison avec la petite amie de son patron, il doit quitter le motel avant que quelqu’un ne le relie au meurtre.

Cependant, le propriétaire l’aperçoit et fait un portrait parlé, que la police utilise pour enquêter sur l’étrange affaire. Grâce aux contacts de son père, Mike apprend que quelqu’un a nettoyé la scène du crime et que l’homme qui était avec Delly cette nuit-là était un ambulancier qui a eu un accident et est en soins intensifs.

Après avoir dit à Moss que sa petite amie est morte, le protagoniste de « Un homme de FlorideIl retrouve Delly dans sa chambre d’hôtel.. Elle a simulé sa mort avec l’aide de l’ambulancier, mais quelqu’un les a heurtés alors qu’ils étaient dans l’ambulance et elle n’a eu d’autre choix que de s’échapper sans ses affaires.

Que cherche Delly en Floride ?

De plus, il lui révèle la vraie raison pour laquelle il s’est enfui en Floride. Le jour de son anniversaire, il a entendu dire que l’homme torturé par Moss Il a mentionné un trésor caché dans cette ville, alors il a décidé de faire ses valises et de chercher ce que pourrait signifier une nouvelle vie loin du gangster..

Bien qu’il ne soit pas très convaincu au début, Mike accepte de chercher le trésor caché en Floride, et pour ne pas alerter Moss, il promet de retrouver l’assassin de Delly et de le lui amener pour se venger. Pendant ce temps, cherchez l’endroit où se trouve le camion avec l’or et le jeune fugitif entre en contact avec Sonny Valentine.

La première tentative pour sortir le camion d’un gouffre avant qu’il ne soit rempli de ciment échoue parce que le grutier découvre l’or. Buzz, un des amis de Sonny, prend soin de lui. Mais ce n’est pas le seul problème, car Moss arrive en Floride après que l’homme qu’il a envoyé pour le découvrir ne se soit pas présenté et Iris, l’ex-femme de Mike, se présente également pour enquêter sur le meurtre de Gil.

Moss arrive également en Floride et découvre le mensonge de Delly dans la série « Florida Man » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « FLORIDA MAN » ?

Mike et Delly, trouvent-ils le trésor ?

Après avoir entendu une conversation entre Moss et Delly, Mike et son père prévoient de les envoyer au bateau pour que Ray-Ray et Buzz s’en occupent. Cependant, les choses changent lorsque le protagoniste de « Un homme de Floride » et Sonny sont arrêtés. Mike pense que son père l’a trahi pour garder l’or, mais le vieil homme explique que c’était pour l’empêcher de tuer Moss..

Le gangster et sa petite amie versent la caution de Mike pour que l’or leur soit remis. Même s’il craint qu’Iris ait été abattu, il n’a d’autre choix que de sortir le camion du gouffre. Le problème c’est que c’est vide, donc ça dénoue un combat qui se termine avec Delly tuant Moss.

Après avoir disposé du corps de Moss, Delly demande à Mike de choisir entre s’enfuir avec elle ou rester avec Iris. L’ancien joueur décide de rester en Floride pour s’assurer que son ex-femme va bien et lui donner l’enregistrement des aveux de Moss.

À la fin de « Florida Man », le gouffre est comblé, Iris rejoint le FBI, Patsy se sépare de son mari et Sonny avoue qu’il a déplacé l’or. Déçu par son père, Mike s’éloigne et grâce à un tuyau de sa sœur découvre que l’un des bateaux de Sonny a disparu. Il le traque et trouve l’or et Delly.