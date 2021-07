La fin de Fear Street 3 expliquée: une fin satisfaisante à la trilogie d’horreur amusante et fraîche de Netflix

– Publicité –



La trilogie Fear Street de Netflix s’est arrêtée brutalement avec Fear Street Part 3 (1666).

La partie 2 a été taquinée après la partie 2. Le film final a marqué une amélioration par rapport à l’atmosphère slasher des deux premiers. Cela a ramené le public à 1666 et a commencé la malédiction qui a affligé Shadyside pendant des siècles.

Sarah Fier a-t-elle commis les crimes ou y avait-il du mal caché à Shadyside ? Nous connaissons maintenant toutes les réponses, mais si vous avez encore des questions ou si vous ne savez pas comment tout cela s’emboîte, nous pouvons vous aider.

Il est important de comprendre les bases de tout cela. Spoilers Pour Rue de la peur Partie 3, 1666 Vous ne devriez pas pouvoir voir le film si vous ne l’avez pas fait.

La fin de Fear Street 3 expliquée

Bien que Kiana Madeira, Ashley Zukerman, Olivia Welch et Ashley Zukerman soient de retour dans le troisième film pendant au moins la première heure, ce ne sont pas les personnages dont nous nous souvenons des deux films précédents.

Au lieu de cela, ils jouent les rôles de personnages en 1666 qui ont été impliqués dans la pendaison de Sarah Fier. Madère joue le rôle de la supposée sorcière et Welch incarne la petite amie de Sarah Miller, Hannah Miller, dans un bel écho de la relation de Deena et Sam en 1994.

Deena ne voit pas voyager dans le temps car elle ne voit que les événements de 1666, qui sont les événements qui ont conduit à la malédiction qui a tourmenté Shadyside pendant des siècles. Il est révélé dans la torsion finale que Sarah Fier n’était pas responsable de la malédiction. Le shérif Goode (Zukerman), était l’ancêtre de Solomon Goode.

Alors que Sarah et Hannah devenaient intimes dans les bois cette nuit-là, Solomon a fait irruption dans la maison de la veuve Mary (Jordana Spiro, qui jouait la mère de Ruby Lane dans les autres films) et a volé son livre de sorts.

Il a utilisé le sort « Échange simple » pour conclure un marché en échange de sa richesse avec le Diable. Salomon devait offrir une « âme unique » toutes les quelques années et les transformer en meurtriers afin que le diable puisse manger le sang de leurs victimes.

Le pasteur Miller a été la première victime, tuant 12 enfants dont la sœur cadette de Sarah. Cependant, parce que des rumeurs sur Sarah et Hannah se répandaient dans toute l’Union, elles ont été accusées, entre autres, d’avoir conspiré avec Satan pour attirer la malédiction sur tous.

Salomon a utilisé cet avantage à son avantage. Sarah a échappé à ses griffes mais pas avant qu’il ne lui ait coupé la main, attention. Salomon a ensuite rattrapé Sarah et lui a offert son ami de l’Union. Hannah et Sarah étaient sur le point d’être exécutées comme sorcières. Sarah a sauvé Hannah quand elle a avoué être une sorcière pour la sauver.

Salomon préparait Sarah pour la pendaison. Sarah a offert un avertissement à Salomon. « La vérité éclatera… Ce sera ta malédiction. Il restera avec vous pour toute l’éternité. Je te suivrai pour l’éternité. Je vais leur montrer tout ce que vous avez accompli. Je ne les laisserai jamais partir.

La famille de Sarah a déplacé le corps de Sarah de sous l’arbre suspendu, afin que personne ne puisse la trouver. Le signe que nous avons vu en 1978 « La sorcière pour toujours vivre » a été laissé par ses amis. Bien que nous pensions que quiconque saignait sur le corps de Sarah était une malédiction, Sarah voulait juste leur faire savoir ce qui s’était passé en 1666.

Deena, qui était sur la tombe de Sarah en 1994, est alors excisée. Le shérif Nick Goode apparaît et lance la conclusion sanglante de la trilogie. Josh (Benjamin Flores Jr.), entend tout d’elle et les deux volent la voiture de Nick quand il essaie de les trouver dans les bois.

Nick a poursuivi l’accord que Salomon avait commencé en 1666 avec le Diable. Il a offert des Shadysiders au Diable et en a fait des tueurs. En conséquence, Nick obtient tout ce qu’il veut. Sunnyvale s’améliore également (Union a été divisée à Shadyside/Sunnyvale à la fin de la colonie).

Deena, Sam, Sarah et co. n’étaient pas les tueurs de morts-vivants qui les suivaient parce que Sarah avait un goût. Le Diable les a envoyés pour empêcher la divulgation du secret de la famille Goode. Deena a maintenant toutes les informations et peut ramener les tueurs.

Ziggy (Gillian Jacobs), qui avait involontairement aidé Nick à retrouver Deena, et Shadyside Malljanitor Martin (« Darrell Britt-Gibson ») ont élaboré un plan pour attirer les tueurs au centre commercial. Ils les emprisonnent ensuite à l’intérieur et préparent Nick à les tuer.

Tout ne se passe pas comme prévu. Deena suit Nick dans les tunnels sous Shadyside. Ce sont les mêmes tunnels que Sarah a tenté de s’échapper en 1666. Les tunnels mènent à la maison Goode, où ils avaient effectué leurs rituels au fil des ans.

Martin, Ziggy et Josh combattent les tueurs de morts-vivants à l’intérieur du centre commercial. Nick chancelle Deena (ignorant qu’elle portait un gilet pare-balles fabriqué à partir de livres), et il met sa main sur un monticule d’organes qui a grandi depuis 1978.

Nick voit des flashs révélant les noms de toutes les victimes de l’accord de Goode avec Satan au fil des ans. Cela inclut Sarah. Deena est alors en mesure de donner à Nick un coup dans l’œil pour mettre fin à sa malédiction. Sam est libéré du contrôle du diable et les tueurs de morts-vivants disparaissent.

Deena et Sam sont témoins d’un accident de voiture lorsqu’ils entrent dans la luxueuse maison de Nick à Sunnyvale (également reliée par les tunnels). Les reportages sur la façon dont «tout ne va pas bien à Sunnyvale» sont apparus et les preuves entourant l’implication de Nick dans tous les décès récents à Shadyside.

Ziggy emmène Mme Lane récupérer le journal de 1978 perdu. Josh rencontre Sarah en ligne et Deena crée un mémorial pour Sarah dans les bois.

Pensez-vous que c’est une fin heureuse? Eh bien, pas exactement. Après une courte scène de générique, on nous ramène dans les tunnels pour revoir le livre. Juste avant la fin du film, quelqu’un attrape le livre et il est parti.

