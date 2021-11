La fin alternative de « The Squid Game »

La fin de la première saison de « Le jeu du calmar« ( » Squid Game » en anglais) a laissé la voie préparée pour un deuxième volet, ce qui a déjà été confirmé par le créateur Hwang Dong-hyuk, mais saviez-vous que l’issue de la série à succès Netflix pourrait être complètement différente ?

Bien qu’il ait remporté le dernier événement et reçu son grand prix, Gi-hun n’a pas grand-chose à célébrer, notamment parce qu’il trouve sa mère morte. Cependant, un an plus tard, il découvre que Oh Il-Nam est toujours en vie, mais à l’agonie et qu’il a toujours été derrière le jeu, en tant que fondateur et principal bienfaiteur du massacre.

Après s’être interrogé sur les motivations du vieil homme et l’avoir vu mourir, Gi-hun décide finalement d’utiliser l’argent qu’il a gagné : il laisse une grosse somme à la mère de Sang-Woo, en échange de sa prise en charge du frère cadet de Sae-byeok, et achète un billet d’avion pour rendre visite à sa fille aux États-Unis.

Cependant, en se rendant à l’aéroport, il aperçoit l’homme qui l’a recruté au début de « Le jeu de l’apaisement«Et essaie de l’atteindre, mais n’obtient qu’une carte avec un numéro, qu’il appelle pour obtenir des informations. De l’autre côté, ils l’avertissent qu’il doit monter dans l’avion s’il veut vivre, mais Gi-hun, maintenant aux cheveux teints en rouge, raccroche et se retourne, apparemment prêt à découvrir les responsables de la compétition sadique.

Gi-hun avant d’affronter Sang-Woo dans le dernier test de « The Squid Game » (Photo : Netflix)

LA FIN ALTERNATIVE DU « JEU DE SQUID »

Dans une interview pour Entertainment Weekly, Hwang Dong-hyuk a révélé que l’équipe de rédaction s’était demandé si Gi-hun devait monter dans l’avion ou faire demi-tour. « En fait, nous nous battons entre deux scénarios différents pour la fin. Il y en avait une, l’autre fin alternative, dans laquelle Gi-hun monta dans l’avion et partit. Et puis bien sûr il y avait l’autre où il se retournait et marchait vers la caméra», a-t-il compté.

« Nous nous sommes constamment demandés, est-ce vraiment juste pour Gi-hun de prendre la décision d’aller voir sa famille, de poursuivre son propre bonheur ? Est-ce la bonne façon pour nous de vraiment proposer la question ou le message que nous voulions faire passer à travers la série ?«

Bien que la fin alternative de « Le jeu du calmar« Cela aurait été un résultat » plus heureux « pour le personnage, cela n’aurait pas laissé tous les téléspectateurs s’interroger sur un nouveau lot d’épisodes.

« Nous sommes arrivés à la conclusion que la question que nous voulions proposer ne peut pas être posée s’il est monté dans l’avion « Hwang a expliqué. « La question à laquelle nous voulons répondre est « pourquoi le monde est-il devenu ce qu’il est maintenant ? et il ne peut être répondu ou proposé que si Gi-hun s’est retourné et s’est dirigé vers la caméra. Voici comment nous le terminons. finir à la fin”.