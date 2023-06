La fin 6 de « Black Mirror » a expliqué : « Joan est horrible » : que signifie la scène post-générique ?

Netflix

Découvrez le vrai sens de la fin de « Joan is horrible » de « Black Mirror » 6 et sa scène post-générique.



©NetflixFin expliquée de « Joan est horrible » de « Black Mirror » 6

La nouvelle saison de « Black Mirror » est sorti et depuis ses premiers jours, il suscite déjà une grande polémique, puisqu’il apporte un casting de luxe et de nouveaux thèmes qui mêlent suspense, technologie et fiction. L’un des chapitres les plus attendus est celui de ‘Joan est horrible’ (Joan Is Awful) avec la participation de Salma Hayek. Si vous l’avez déjà vu ici, nous vous laissons la fin expliquée et le sens de la scène post-crédit.

L’épisode « Joan est horrible » de « Black Mirror » 6 est réalisé par Ally Pankiw et écrit par Charlie Brooker.

De quoi parle « Joan est horrible » de « Black Mirror » 6 ?

« Joan Is Awful » est l’histoire de Joan qui découvre que sa vie est devenue une émission de télévision.elle a donné ses droits à vie à la plateforme de streaming Streamberry et maintenant est représentée à l’écran par la célèbre star hollywoodienne, Salma Hayek.

Quelle est la fin expliquée de « Joan est horrible » de « Black Mirror » 6 ?

À la fin, Joan entend que elle n’a été choisie que pour être une femme moyenne sans rien surtout et que la série se concentre sur les choses négatives car c’est seulement ainsi que le public se sent identifié ; Il découvre également qu’il existe une vraie « Joan Cero » et qu’elle n’est que il a été codé pour être une interprétation à un niveau fictif.

Joan décide de détruire l’ordinateur et leurs apparences changent instantanément, montrant qu’elles ne sont plus un personnage. Au final, la vraie Joan est en thérapie et dit que tout va bien. Il s’agit de une critique des Deepfakes populaires et comment ce que nous voyons à l’écran nous fait perdre l’idée de ce qui est réel et ce qui est imaginaire.

