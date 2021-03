La fille modèle de Candyman a eu une éducation stricte et a travaillé chez McDonald’s, malgré les millions de papa

Il pourrait être facile de supposer que quelqu’un dont le père a des millions à la banque pourrait avoir du mal à trouver de l’argent, gâté ou un peu frivole.

On peut dire tout le contraire de Lucciana Beynon. Si vous n’êtes pas familier, son père est Travers Beynon – autrement connu sous le nom de Candyman – l’homme d’affaires qui a gagné des millions en tant que magnat du tabac.

Maintenant, il vit à la maison – au manoir Candyshop en Australie avec une foule de copines, ainsi qu’une femme.

Malgré la fortune de Travers, Lucciana, 19 ans, dit qu’elle et ses frères et sœurs ont toujours appris la valeur de l’argent – ce qui explique pourquoi elle a obtenu son premier emploi chez McDonald’s alors qu’elle n’avait que 15 ans.

Le mannequin, qui vit actuellement à Londres, a déclaré à 45secondes.fr: « Je voulais [work at McDonald’s] parce que mon père avait mis cette mentalité dans ma tête et celle de mon frère. Mon frère [Valentino Beynon] a également travaillé chez McDonald’s. Nous avons travaillé dans des établissements différents parce que mon père a dit de ne pas travailler dans le même car nous serions des idiots.

«Nous avons travaillé tous les quelques jours. C’était pour apprendre la valeur de l’argent et économiser de l’argent. On n’apprend jamais la vraie valeur de l’argent tant qu’on n’a pas son propre argent.

« Si j’avais 500 €, je prendrais 100 € pour dépenser de l’argent contre 400 € pour économiser. C’est ce qui arriverait tout le temps.

« Les gens me demandaient pourquoi je travaillais – tout le temps. Cela m’ennuyait mais c’est le stéréotype, beaucoup de gens pensaient juste que papa nous donnerait de l’argent – c’était tout le contraire. J’ai travaillé pour mon argent. »



Crédit: Instagram / luccianabeynon

En plus de l’encourager à travailler dur pour de l’argent, Travers a également dirigé un navire serré et a même échoué sa fille pour s’être faufilée hors de la maison – nous avons tous été là. A lire : Les personnes transgenres en Chine sont obligées d'acheter des hormones illégalement

Elle se souvint: « C’était pendant trois mois. Il a pris mon téléphone, mon ordinateur portable – c’était aussi lors de mon anniversaire. Pas de téléphone, pas d’ordinateur portable, pas de télé, pas d’amis pendant trois mois et j’étais un adolescent.

« Je pense [it was because] Je me suis faufilé – la seule chose que j’ai apprise était de ne pas mentir à papa. Il était très, très strict mais différent de ce que les autres parents sont stricts sur.

«Il était strict sur les manières, respectant vos aînés, écoutant sans parler – vous n’apprenez jamais si vous parlez toujours, j’ai définitivement pris cela en considération. ne serait pas la personne que je suis aujourd’hui sans lui. «

Il est clair de voir que l’adolescente a été massivement influencée par son vieil homme, mais il y a une chose qu’elle n’est certainement pas pour elle: le polyamour.

Parlant du style de vie de son père, elle a dit: « Les gens me demandent tout le temps ‘n’est-ce pas bizarre que ton père ait toutes ces copines?o moi, ce n’est pas bizarre. J’aime mon père quoi qu’il arrive et s’il est heureux alors je suis heureux et je pense que c’est cool.

« Je ne le ferais pas; Je ne ferais pas ça parce que je suis fou mais s’il ‘s trouvé un groupe de filles qui peuvent le faire et il est heureux, ils sont heureux et qui ne voudrait pas être gâté comme il les gâte. Je ne le changerais jamais, jamais. Je ne voudrais jamais, jamais qu’il change.

« Je suis reconnaissant qu’il soit comme il est parce que j’apprends tellement de choses – avec les hommes et les femmes et la façon dont les gens travaillent. J’ai l’impression que cela m’a presque prêt à être seul. le grand monde. Tout ce qui arrivait, il me donnait toujours une leçon de vie. «

Crédit: Instagram / luccianabeynon

Lucciana a déménagé au Royaume-Uni peu de temps après son 18e anniversaire. Travers est restée avec elle pendant une semaine avant qu’elle ne doive se débrouiller seule et, le pire pour elle – les trains. A lire : La star du cricket Alex Blackwell dit que les lesbiennes dans le sport sont `` présentées comme des prédateurs ''

Elle a continué: « C’était étrange, d’avoir quelqu’un toujours là pour m’aider à faire décisions d’aller à moi prendre mes propres décisions et prendre la responsabilité de tout – comme prendre les trains.

« Ce fut l’une des choses les plus difficiles quand je me suis déplacé ici, en travaillant sur les trains et tout. »

Il lui a fallu un certain temps pour s’installer et rencontrer des gens parce qu’elle n’avait jamais eu à se mettre là-bas auparavant.

« Il m’a fallu probablement un mois et un peu avant de trouver mon premier ami parce que dans Australie, Je n’ai jamais eu de fausse carte d’identité, je ne suis jamais allé dans les clubs, je n’ai jamais fait ça. J’ai toujours fait la fête à la maison. Je n’ai jamais eu besoin d’aller nulle part.

« Alors, quand je suis venu à Londres, parce que je suis tellement habitué à faire la fête à la maison, je ne suis pas vraiment sorti. Pendant un mois et un bit, Je n’ai rien fait, donc je n’avais pas d’amis. »

Crédit: Steve Read / Instagram / stevetakespictures

Lucciana – qui croit fermement en la positivité corporelle et a embrassé ses courbes naturelles – a ses vues sur de grandes choses.

Parlant de son avenir, elle a dit: « [I want to] Poursuivre ma carrière de mannequin, je veux être international. Aller à Miami, LA, faire de grandes et grandes campagnes est ce que je veux faire le plus et juste avoir un nom pour moi, pour moi-même. Pas pour mon père.

« J’ai tellement appris de mon père que cela fera toujours partie de mon récit. Je ne peux pas m’empêcher de dire que tout ce que je dis vient de lui parce que j’ai tout appris de lui. »