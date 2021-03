La fille mathématique virale de TikTok résume parfaitement ce que c’est que d’être une femme en ligne

Je naviguais sur Twitter, en essayant d’éviter d’en faire trop ces jours-ci, et je suis tombé sur une vidéo virale (12,1 millions de vues) partagée par @aleturner, disant que c’était la plus stupide qu’elle ait jamais vue.

J’étais intrigué. Dans ce document, une jeune femme blonde s’est maquillée pour le travail tout en discutant librement de la naissance du concept de mathématiques. Elle a posé des questions telles que «Qui a inventé ce concept?» et « Comment commenceriez-vous sur le concept d’algèbre? »

La première réaction a été celle de la moquerie. Les gens n’ont pas tardé à la renvoyer et à la qualifier de «stupide» avec sa vidéo. Simplement parce qu’elle était jeune, blonde et disait souvent «j’aime» et «trucs», les commentateurs ont déterminé que ses questions n’étaient pas valides et que le système éducatif aurait dû mieux lui expliquer les mathématiques.

Tout d’abord, les questions qu’elle posait étaient en fait très bonnes. Des professeurs de philosophe et de mathématiques ont eux-mêmes déclaré que ses questions étaient valables, faisaient l’objet de nombreuses discussions, et ont même fait créer des cours universitaires entiers et des documentaires autour d’elles.

Mais deuxièmement, et plus important encore, je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de mal à poser des questions dont vous ne connaissez pas les réponses. Ce n’est pas stupide de s’interroger sur les choses qui vous rendent curieux – c’est juste un signe que vous voulez apprendre. Que la question soit valide ou non, je pense qu’il est terrifiant que les gens soient si prompts à sauter sur un signe de vouloir en savoir plus comme négatif. Comment apprenons-nous autrement?

Pourquoi détestons-nous tant les adolescentes?

La saveur de la haine que Gracie Cunningham, star accidentelle de TikTok, a obtenue était une race très spécifique: le genre que nous affichons pour les fans de One Direction, pour crépuscule stans, pour les buveurs de latte à la citrouille. Le genre qui ne dresse la tête que lorsqu’une jeune femme exprime ses opinions. Je me souviens que quand j’étais gamin à l’école, j’avais une peur viscérale de montrer que j’aimais les choses «girly» – rose, paillettes, selfies.

Tout ce qui était lié à une adolescente n’était pas cool. De même, les modes d’expression privilégiés par les jeunes femmes sont, généralement simplement par association, jugés moindres. Les gens qui disent beaucoup «j’aime» sont par exemple considérés comme moins intelligents.

«J’imagine un dialecte très mémorable que je suis sûr que nous connaissons tous, souvent (et peut-être à tort) associé aux femmes caucasiennes qui apprécient le goût du café à la citrouille», déclare Roland Kratt, sur le sujet de savoir si dire «comme» trop est un signe d’intelligence moindre.

La recherche me confirme: les pensées et les contributions des femmes sont plus susceptibles d’être méprisées, même lorsqu’elles sont tout aussi valables que leurs homologues masculins.

La vidéo de Gracie résume tout ce qui ne va pas dans la façon dont nous voyons les adolescentes. Elle a posé des questions valables, auxquelles les vrais professeurs de philosophie n’ont pas de réponses, sur lesquelles des films entiers ont été créés. Mais ses questions n’étaient pas considérées comme profondes ou dignes de considération. Elle était juste une adolescente stupide, se maquillant et posant des questions idiotes.

En fin de compte, Gracie, alias Math Girl, a eu son comeuppance: elle est devenue virale (et sa deuxième vidéo est devenue virale aussi) avec la plupart des gens dans son coin. Malgré le fait que le commentaire qui l’a propulsée vers une célébrité temporaire était que la vidéo était «la plus stupide de tous les temps», les gens ont surmonté le fait qu’elle était une jeune fille sur Internet.

Il met en évidence deux problèmes. Premièrement, être jeune et femme et faire à peu près n’importe quoi, que ce soit écouter de la musique, un livre, un verre ou poser des questions sur des choses que nous ne comprenons pas, est presque universellement détesté. Les gens pensent qu’il est normal d’accumuler des commentaires horribles en ligne pour la moindre cause, et la vidéo de Gracie en est un exemple. Que pourraient gagner ces trolls à se moquer d’elle et de ses idées? De quoi ont-ils bénéficié? Rien d’autre que de minimiser l’opinion d’une jeune femme.

Deuxièmement, cela souligne vraiment le problème que nous avons, en tant que société, avec le problème de la perception. Dès que vous posez une question, c’est une faiblesse à exploiter ou à se moquer, au lieu d’un moyen totalement valable d’exprimer sa curiosité et potentiellement d’apprendre quelque chose de nouveau.

Cela n’a pas besoin d’être trop profond – c’était une vidéo TikTok d’une minute où une fille pontifiait sur les origines des mathématiques. Je ne pense pas qu’elle voulait être saluée comme un génie mathématique et philosophique.

Mais je suis content que Gracie soit le nouveau héros d’Internet, et je suis content qu’elle pose des questions sur les mathématiques. Cela m’a en fait inspiré à faire quelques lectures sur le sujet et, par conséquent, j’en sais plus sur le théorème de Pythagore et les principales hypothèses sur les causes de l’origine des mathématiques telles que nous les connaissons. Je suis arrivé en tête, et j’espère que notre virale TikTok Math Girl aussi. Je suis content qu’il y ait eu une telle réaction à la réception d’origine. Et j’espère que davantage de filles et de femmes prendront cela comme un encouragement à exprimer leur opinion.

La façon dont nous traitons les femmes en ligne, en se moquant d’elles pour leurs intérêts ou leurs pensées, doit cesser.

Zulie Rane est un créateur de contenu indépendant, MSc par un nerd de la recherche et de la psychologie. Elle / elle.

Cet article a été initialement publié sur Medium. Réimprimé avec la permission de l’auteur.