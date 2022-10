La fille la plus chanceuse du monde : la véritable histoire derrière le film Netflix

Netflix

Netflix a créé The Luckyest Girl in the World, un film avec Mila Kunis qui fait déjà des vagues. Rencontrez l’histoire dure sur laquelle cette histoire était basée.

©NetflixLa fille la plus chanceuse du monde : la véritable histoire derrière le film Netflix.

Alors que le service de streaming Netflix en attendant les bilans du troisième trimestre de l’année, où il pourrait y avoir une reprise après les deux chutes d’abonnés, ils conservent une caractéristique qu’ils ont su renforcer au fil des années. Nous parlons de sa capacité à créer des succès d’audience instantanés, comme dans le cas de La fille la plus chanceuse du monde, qui est déjà son film le plus regardé dans le monde selon FlixPatrol. Compte tenu de sa fureur, nous vous invitons à parcourir son histoire et la réalité derrière l’intrigue.

C’est un projet qui est prévu depuis 2015, mais il n’a été officiellement annoncé qu’en février 2021. Là, ils ont confirmé Mila Kunis en tant que protagoniste, en plus du réalisateur mike aboyeurqui travaillerait à partir du scénario de Jessica Kroll. Quelques mois plus tard, le reste du casting était annoncé : Finn Wittrock, Scoot McNairy, Chiara Aurelia, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzied, Alex Barone, Carson MacCormac, Jennifer Beals et Connie Britton. Il a finalement été créé le 7 octobre dernier et est déjà un phénomène mondial sur la plateforme.

Son postulat porte sur Ani Fanelli, une New-Yorkaise qui semble tout avoir : un poste convoité dans un magazine glamour, un placard à faire mourir d’envie tout le monde et un mariage de rêve à Nantucket à l’horizon. Mais lorsque le réalisateur d’un documentaire policier l’invite à raconter sa version de la tragédie qui s’est produite lorsqu’elle était adolescente au Brentley College, Ani est forcée d’affronter un passé sinistre qui pourrait briser sa vie parfaite.

+La véritable histoire derrière ‘La fille la plus chanceuse du monde’

Le film est basé sur le roman La fille la plus chanceuse du mondeécrit en 2015 par Jessica Kroll. Il raconte l’histoire d’Ani, une adolescente qui assiste à une fête à la maison où plusieurs de ses camarades de classe l’abusent sexuellement en groupe. Dès le début, l’auteur a dit que tout était fiction et qu’elle s’était inspirée des expériences d’autres femmes, mais un an après la publication du livre, elle a avoué sa vérité.

En 2016, Knoll a écrit un essai pour Lenny Letter, révélant que le viol collectif d’Ani a été inspiré par une épreuve similaire qu’elle a subie alors qu’elle fréquentait une école privée à l’adolescence.. Selon ses mots, elle l’a dit après avoir rencontré d’autres femmes qui partageaient sa vérité : « Ça m’a vraiment tuée de voir l’expression sur le visage de ces femmes quand elles se disaient : « Oh non, tu sais, j’ai inventé ça », et je ne voulais plus jamais voir cette expression sur le visage de qui que ce soit. ». Le drame qui adapte le roman est maintenant disponible sur Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂