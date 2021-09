La fille extatique de Steve Harvey sort avec Michael B. Jordan : « C’est juste un type bien »

Steve Harvey est chatouillé rose que sa plus jeune fille, Lori Harvey, a trouvé l’amour avec Michael B. Jordan.

« Je ne parle pas publiquement de ce genre de choses, mais je suis heureux pour ma fille en ce moment. Je le suis vraiment », a-t-il déclaré à « PEOPLE (the TV Show!) ». « C’est la première fois que je suis heureux pour elle (dans une relation). Et c’est la première fois qu’elle est heureuse. »

L’hôte de « Family Feud » ne semble pas trouver de point faible en Jordanie.

« C’est juste un bon gars », a-t-il dit. « S’il ne l’était pas, sortez-le d’ici, car j’ai des moyens. Mais je ne peux rien dire de mal, mec. Il a juste une super famille, mec. C’est un gars spirituel. »

Harvey et Jordan ont rendu public leur relation en janvier, une décision difficile pour l’acteur qui aime sa vie privée, mais a estimé qu’il devait le faire pour remettre les pendules à l’heure.

« Il y a certains domaines de ma vie que j’ai choisi de mettre en avant, plus une façon de me dire: » D’accord, c’est là. Maintenant, nous devons passer à autre chose, n’est-ce pas? « », a-t-il déclaré à Willie Geist dimanche AUJOURD’HUI en mai.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspirations d’AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

En plus d’une carrière d’acteur à succès, Jordan, 34 ans, est également l’homme le plus sexy en vie de People, mais Steve Harvey n’achète pas le battage médiatique parce qu’il est plus concentré sur Lori.

« Ce n’est pas du tout l’homme le plus sexy du monde pour moi », a-t-il déclaré. « Je ne l’ai pas vu. Je n’ai encore rien vu de sexy.

« Mais je suis père. Je m’en fous si vous (êtes) mignon. Je veux juste que quelqu’un traite ma princesse comme je la traite. »

Lori Harvey dit qu’elle et la star de « Black Panther » ont une bonne alchimie.

« Nous nous équilibrons vraiment », a-t-elle déclaré lundi sur « The Real ». « Et je crois vraiment à la déclaration quand ils disent: ‘Quand vous savez, vous savez.’ Et je pense que cela s’applique vraiment à notre situation.

« Nous passons juste un très bon moment ensemble. Il est si gentil, très attentionné. Il m’écoute, les choses que je dis que je veux et il fait vraiment un effort.

Les gentils commentaires de son père à propos de Jordan ne devraient pas non plus être une surprise, puisqu’il s’est déjà exprimé à son sujet, disant qu’il ne peut pas trouver de défaut, malgré tous ses efforts.

« Ce gars est un gars tellement bien, mec », a-t-il déclaré à « The Ellen DeGeneres Show » en mars. « C’est l’un des gars les plus gentils, mec. J’ai rencontré son père. Je me suis assis avec lui. Nous avons parlé pendant des heures. Je ne trouve rien de mal avec lui. J’espère. «