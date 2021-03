La fille d’Eminem, Hailie, est maintenant une influenceuse beauté sur Instagram

Tu te souviens de Hailie, la fille d’Eminem?

Souvent, la muse du rappeur au franc-parler et le sujet de certaines de ses chansons les plus tendres – ainsi que de certaines de ses plus angoissantes, euh, Bonnie et Clyde – elle a maintenant 25 ans et se débrouille très bien dans le monde.

Crédit: Instagram / hailiejade

En fait, elle est maintenant une influenceuse beauté à succès.

Cosmopolitan rapporte que Hailie Jade compte plus de deux millions d’abonnés sur Instagram, en grande partie grâce à un jeu de contenu composé principalement de fitness, de mode, des lieux qu’elle a parcourus et de sa routine beauté.

Hailie a également un plein respect pour la création de sa plate-forme sans s’appuyer également sur la célébrité de son père qui vend plusieurs millions de dollars. Il y a peu de références à Marshall Mathers sur sa grille Instagram, ce qu’Eminem rend la pareille pour son propre compte – tous deux clairement respectueux de la vie privée de l’autre.

Cela ne veut pas dire que les gens n’ont pas fait la connexion eux-mêmes, et Hailie ne peut pas publier de message sans que quelqu’un vienne mentionner Em.

Crédit: Instagram / hailiejade

Sur un post, où Hailie a partagé un selfie qui montre ses talents de maquillage avec des ailes aux yeux rouges dramatiques, elle l’a légendé: « C’était sur des histoires mais j’avais l’impression que cela méritait une place dans le fil ».

Cependant, c’est le foulard noir qu’elle portait sur sa tête style bandana qui a attiré l’attention des fans de son père.

Un adepte n’a pas tardé à souligner: « Cette cravate de tête tho. Cela me rappelle le style de votre père sur 02 ». A lire : Billy Porter et India Arie chantent une puissante chanson d'unité post-électorale

Un autre a ajouté: « Ressemblant à votre papa quelle reine ».

En tout cas, c’est formidable de la voir se débrouiller bien pour elle-même et grandir apparemment assez peu affectée en étant mentionnée dans des chansons qui impliquaient également des paroles entourant son père tuant sa mère Kim avec une régularité surprenante.

Crédit: Instagram / hailiejade

Les paroles d’Eminem ont longtemps été controversées, même sur sa percée dans les années 90 peut-être moins éclairée. Plus récemment, cependant, la génération Z a tenté « d’annuler » le MC pour certaines de ses controverses passées.

Plus précisément, ils ont contesté son morceau de 2010 Love The Way You Lie, la chanson qu’il a faite avec Rihanna, sur les paroles: « Si jamais elle essaie de f *** king repartir, je vais l’attacher au lit et a mis le feu à cette maison.

En réponse, Eminem a sorti le morceau Tone Deaf de l’album de l’année dernière Music To Be Murdered By: Side B.