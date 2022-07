La fille d’Eminem, Hailie, dit que des inconnus viendraient la prendre en photo lorsqu’elle était enfant

Bien qu’il soit peut-être plus courant maintenant de voir les enfants du super célèbre sous les feux de la rampe dès son plus jeune âge, ce n’était apparemment pas quelque chose avec quoi Hailie était à l’aise. Ayant grandi au début des années 2000, lorsque son père Marshall était au sommet de ses pouvoirs musicaux, l’intimité était difficile à trouver.

« Je me souviens d’une fois, en montant dans le bus. Je suis en retard, je n’ai pas eu le temps de me préparer, et ce gamin, assis devant moi et des stars qui me prenaient en photo », raconte-t-elle dans l’épisode 3 de le balado.