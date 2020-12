La fille d’Elvis Presley, Lisa Marie Presley, passe toujours Noël à Graceland chaque année pour cette raison

Lisa Marie Presley est la fille unique d’Elvis Presley et de Priscilla Presley. Et plus de quatre décennies après la mort de son père, elle passe toujours Noël dans son ancienne maison.

Lisez la suite pour découvrir la raison pour laquelle Lisa Marie passe les vacances à Graceland chaque année et qui elle amène avec elle.

(G) Lisa Marie Presley | Steve Granitz / WireImage, (à droite) Elvis Presley | Liaison

Elvis Presley a aimé Noël encore plus après la naissance de sa fille

Priscilla et Elvis se sont mariés le 1er mai 1967 et ont accueilli leur fille l’année suivante. L’Express a noté que Priscilla a déclaré que Noël était la fête préférée du roi du rock and roll et était devenu encore plus spécial pour lui après la naissance de Lisa Marie.

«C’était sa période préférée de l’année», se souvient Priscilla. «Il était comme un enfant. Il adorait choisir des cadeaux. Il disait au bijoutier d’apporter des pièces. Il adorait donner.

Priscilla a ajouté qu’une fois que Lisa Marie est arrivée «C’était magnifique. Tu as un enfant qui fête Noël avec toi, tu veux [to] leur donner des cadeaux et c’est ce que nous avons fait. L’arbre était rempli de cadeaux pour elle.

Elvis Presley avec Priscilla Presley et leur fille Lisa Marie Presley | Archives Michael Ochs / Getty Images

Il n’est pas surprenant qu’Elvis ait douché sa jeune fille de cadeaux. Il l’adorait et elle obtenait généralement ce qu’elle attendait de lui. Par exemple, lorsque le musicien a découvert que sa petite fille voulait voir de la neige pour la première fois, il a fait voler son jet privé pour l’Idaho afin qu’elle puisse jouer dans la neige pendant 20 minutes avant de la ramener à Memphis, Tennesee, selon Forbes. .

Pourquoi Lisa Marie Presley passe toujours les vacances à Graceland

Lisa Marie a passé son tout premier Noël à Graceland lorsqu’elle était toute petite. Elle a fait une tradition chaque année de retourner à l’endroit où elle a passé une grande partie de son enfance et des vacances préférées de son père.

Angie Marchese, directrice des archives à Graceland, a déclaré: «Si vous pensiez que Noël à Graceland était spécial avant la naissance de Lisa Marie, pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait le Noël de 1968? Lisa est une petite fille qui court dans la maison. Le Père Noël est en visite pour la première fois. En fait, Vernon [Elvis’ father] déguisé en Père Noël [that] an. »

Marchese a ajouté: «Noël à Graceland pour Lisa est toujours une période très spéciale de l’année. En fait, aujourd’hui, elle amène toujours sa famille ici pour célébrer les fêtes. Graceland est un endroit très spécial non seulement pour les fans mais aussi pour Lisa. C’est chez elle.

Ancienne maison d’Elvis Presley – Graceland | Chris Walter / WireImage

Lisa Marie a récemment perdu son fils

Cette année, Lisa Marie passe les vacances festives à Graceland avec seulement ses trois filles. TMZ a rapporté que son fils, Benjamin Keough, s’est suicidé le 12 juillet 2020. Il avait 27 ans.

Après la mort de Keough, Roger Widynowski, un représentant de Lisa Marie, a déclaré dans un communiqué: «Elle est complètement navrée, inconsolable et au-delà dévastée, mais essaie de rester forte pour ses jumeaux et sa fille aînée Riley. Elle adorait ce garçon. Il était l’amour de sa vie.

Comment obtenir de l’aide: Aux États-Unis, appelez le National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255. Ou envoyez un SMS HOME au 741-741 pour entrer en contact avec un conseiller en crise qualifié Ligne de texte de crise.