La fille de Tammy Faye Bakker brise le silence dans une rare interview sur l’héritage assiégé de sa mère

Lorsque la fille de Tammy Faye Bakker, Tammy Sue, se souvient de sa mère, elle se souvient de son chant. Pas le chant que la pétillante télévangéliste a interprété lors de ses populaires spéciaux de Noël ou sur ses dizaines d’albums. C’est comme ça qu’elle chantait à la maison.

« Elle chantait différemment lorsque nous étions à la maison que lorsqu’elle vivait ou était enregistrée », a déclaré Tammy Sue Bakker AUJOURD’HUI. « J’ai adoré entendre cette voix. C’était presque comme cette chose magnifique des années 40 qu’elle ferait, et je la suppliais de (veuillez) enregistrer cela. Malheureusement, elle ne l’a jamais fait. Il y a tellement de choses merveilleuses que j’aimerais que le monde sache à son sujet.

Même si elle veut partager ces inconnues, Tammy Sue n’a pas vraiment envie de réfléchir avec les médias sur l’héritage de sa maman, décédée en 2007. C’est douloureux pour elle. Sa mère a dit un jour : « Je n’irai pas de l’avant en regardant dans le rétroviseur de ma vie », et, eh bien, telle mère, telle fille.

Mais en ce moment, avec sa famille à nouveau sous les projecteurs à cause d’un nouveau film, « Les yeux de Tammy Faye », Tammy Sue a l’impression qu’elle n’a pas vraiment le choix.

Photo de famille inédite de Tammy Faye Bakker avec ses enfants Tammy Sue et Jay. Avec l’aimable autorisation de Tammy Sue Bakker

« Cela a été très difficile dans ma vie parce que les gens ont fait des films, des livres, des articles, des émissions de télévision, des pièces de théâtre, des comédies musicales et toutes sortes de choses sur ma famille », a-t-elle expliqué. Cependant, elle a déclaré que ni elle ni son frère n’avaient été consultés sur ces projets. La semaine dernière, lorsqu’elle a allumé la télévision pour regarder une rediffusion de « Modern Family », une référence à Tammy Faye Bakker est apparue.

« Je suis une grande fille et c’est normal, mais ce n’est pas vraiment normal », a-t-elle déclaré. « C’est étrange de vivre cette vie.

« Donc, quand j’ai vu pour la première fois qu’ils allaient faire ce film, franchement, je n’étais pas content, seulement parce que j’étais comme… c’est reparti. »

Basé sur un documentaire de 2000 du même nom, le nouveau film « Les yeux de Tammy Faye » avec Jessica Chastain raconte comment Tammy Faye Bakker et Jim Bakker sont devenus deux des figures les plus puissantes du monde télévangélique avant leur chute en 1987. Jim Bakker a été reconnu coupable de fraude et a purgé cinq ans de prison – mais bien qu’elle n’ait jamais été elle-même impliquée pénalement, Tammy Faye a subi des conséquences massives pour les crimes de son mari et a été pendant des années un paria social et un paria.

À ce sujet, sa fille a déclaré: « Elle n’a jamais vraiment eu l’amour inconditionnel qu’elle a donné à tant de gens, et c’est ce qui me rend triste parce qu’elle voulait juste aimer tout le monde. »

En tandem avec le biopic, sorti vendredi, Tammy Sue Bakker a rencontré AUJOURD’HUI pour sa première interview en 17 ans. Hésitante à s’ouvrir, la femme de 51 ans a gracieusement partagé des souvenirs de sa mère dans l’espoir que les gens comprendront mieux la femme derrière les perruques et le maquillage qui, selon sa fille, est encore mal comprise à ce jour.

« Le maquillage était très important pour les gens »

Tammy Sue Bakker n’a jamais eu la possibilité de choisir la scène pour elle-même. « Elle est née sur le tournage d’une émission de télévision », plaisantaient souvent ses parents. Les Bakkers étaient presque comme une première itération des Kardashian, leur vie personnelle étant présentée comme sa propre forme de divertissement.

« C’est drôle parce que quelqu’un d’autre a déjà fait cette référence », a déclaré Tammy Sue à propos de la comparaison avec les Kardashian. «Nous avons envoyé des cartes de Noël à tous les téléspectateurs, nous étions sur les albums de ma mère, sur des couvertures de magazines, dans des livres et toutes ces choses que nous faisions. Nos vies étaient très ouvertes et essentiellement exposées au monde. »

Lorsque Tammy Sue est née en 1970, les Bakkers étaient sur le point de devenir les co-fondateurs du réseau PTL, qui signifiait Praise the Lord. À son apogée, il a atteint 20 millions de téléspectateurs dans des dizaines de pays. Ils ont également construit Heritage USA, un immense complexe en Caroline du Sud qui comprenait un parc d’attractions à thème chrétien. En grandissant, Tammy Sue a trouvé du réconfort sur scène en tant que chanteuse. En 1986, alors qu’elle n’avait que 16 ans, elle a sorti son premier album chrétien, « 16 », qui était avant-gardiste et progressif pour l’époque.