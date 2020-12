La fille de Steve Jobs: Qui est Eve Jobs?

Vous reconnaîtrez peut-être le nom de famille d’Eve Jobs puisqu’elle est la fille de feu le PDG d’Apple, Steve Jobs, et de sa femme Laurene Powell.

Steve Jobs est décédé en 2011 après avoir reçu un diagnostic de cancer du pancréas.

Jobs a récemment fait ses débuts en tant que mannequin et est un influenceur majeur sur Instagram.

Qui est la fille de Steve Jobs, Eve Jobs?

13 choses que vous ne saviez jamais sur elle:

Eve Jobs mesure 5 pieds et 7 pouces de hauteur.

Eve Jobs a 22 ans et elle est née le 2 mai 1998, ce qui en fait une Taureau.

Jobs a récemment fait ses débuts en tant que mannequin pour Glossier. Elle a été présentée dans leur nouvelle campagne publicitaire des Fêtes et vous pouvez la voir se prélasser dans une baignoire tout en sirotant du vin et en se maquillant.

Le 2 décembre, Jobs a posté la jolie photo sur Instagram et l’a légendée: «Un grand merci à @emilyweiss et à tout le monde chez @glossier! Allez voir la collection. »

C’est une cavalière passionnée.

Quand elle ne pose pas pour la caméra, Jobs fait de l’équitation.

En fait, elle est l’une des meilleures jeunes sauteuses de saut d’obstacles au monde.

En 2019, Jobs a été classé cinquième sur une liste des 1000 meilleurs coureurs mondiaux de moins de 25 ans.

Jobs se souvient de son premier souvenir de cheval: «J’ai été mis sur un poney pour la première fois à l’âge de deux ans, mais je n’ai vraiment commencé à monter qu’à l’âge de six ans. J’ai toujours eu un amour et une appréciation pour les animaux et je pense que la passion était évidente assez tôt. Mon premier souvenir est probablement d’être à la grange de Stanford en train de prendre un cours avec Ben Hey (avec qui je roule encore aujourd’hui) sur un poney appelé Dolly.

Jobs est en concurrence avec d’autres filles célèbres.

Quand Eve Jobs participe à des compétitions d’équitation, elle n’est pas la seule fille célèbre là-bas. Elle est souvent en compétition contre la fille de Bill et Melinda Gatess, Jennifer Gates, 24 ans. Elle a également affronté Jessica Springsteen, 28 ans, la fille de Bruce Springsteen, et Destry Spielberg, la fille de Steven Spielberg et Kate Capshaw.

Elle aime la nature.

Eve Jobs aime vraiment explorer la nature et passer du temps à l’extérieur.

Elle aime même les sports de plein air et a récemment fait du canyoning et a exploré des grottes en bateau.

Jobs assiste à l’Université de Stanford.

Eve Jobs prépare actuellement son diplôme à l’Université de Stanford, où ses parents se sont rencontrés pour la première fois. Elle est incroyablement intelligente et Steve Jobs a même dit à son biographe, Walter Isaacson, qu’un jour elle pourrait diriger Apple – ou même le pays. Isaacson a documenté dans la biographie que Steve Jobs a déclaré: «Elle est un pistolet et a la plus forte volonté de tous les enfants que j’ai jamais rencontrés. C’est comme un retour sur investissement. »

Qui sort avec Eve Jobs?

Eve Jobs sort avec Aidan Reilly, un athlète de water-polo de l’Université Brown. On ne sait pas grand-chose sur Reilly car il garde sa vie assez privée, mais il court dans des cercles similaires à Jobs.

Ils publient souvent de jolies photos de couples ensemble lorsqu’ils passent du temps ensemble ou en vacances.

Jobs prétend également avoir fait le premier pas! Elle explique: «J’ai rencontré mon petit ami actuel par le biais d’un DM – mesdames, allez-y!»

Avant Reilly, elle sortait avec Eugenio Garza Perez, un camarade d’équitation et de commerce. Ils passaient du temps ensemble en février 2018 mais se sont séparés peu de temps après.

Quelle est la valeur nette d’Eve Jobs?

La valeur nette de la famille Eve Jobs est de 35 milliards de dollars.

Jobs n’héritera pas de l’argent de son père.

Lorsque Steve Jobs est décédé, sa femme, Laurene Powell, est devenue la 35e personne la plus riche du monde.

Powell a déclaré que ses enfants n’hériteraient pas de sa fortune, qui est d’environ 35,4 milliards de dollars. Elle a expliqué que la richesse héritée n’est pas «juste» et a ajouté: «J’ai consacré ma vie à faire de mon mieux pour la distribuer efficacement, de manière à élever les individus et les communautés de manière durable. Je ne suis pas intéressé par les bâtiments patrimoniaux hérités et mes enfants le savent. Steve n’était pas intéressé par ça. Si je vis assez longtemps, ça finit avec moi.

C’est une peintre.

En quarantaine, Eve Jobs passe son temps libre à peindre.

Elle est très créative et crée souvent de beaux arts en sirotant du vin.

Eve Jobs a trois frères et sœurs.

Jobs est le plus jeune de quatre enfants. Elle a deux soeurs, Lisa Brennan-Jobs, sa demi-sœur et Erin Sienna Jobs et Reed Jobs, ses frères et sœurs. Steve Jobs et Chrisann Brennan ont eu Lisa quand ils avaient 23 ans et elle a écrit un mémoire sur son père appelé Petite frite.

Emplois étudiés à l’étranger à Paris.

L’Université de Stanford lui a donné l’opportunité d’étudier à l’étranger à Paris en 2019.

Eve Jobs a déclaré: «Mon objectif à court terme est de voyager et d’explorer de nouveaux endroits avec mes amis. Oh, et définitivement développer mes compétences en français.

Elle a également pris de très belles photos de Paris pendant son séjour.

Eve Jobs pense que vous pouvez apprendre quelque chose de tout le monde.

Eve Jobs dit qu’elle a appris deux leçons de vie qui ont vraiment résonné en elle.

Elle explique: «Le premier [lesson] étant donné que des erreurs se produisent et que tout ira bien. Je sais que cela semble probablement assez standard, mais étant une personne sensible, je m’intériorise beaucoup et je me fâche quand j’ai l’impression d’avoir foiré, que ce soit dans la vie ou avec la conduite. Apprendre que les gens se trompent, que c’est inévitable et que ça va. Et le deuxième [lesson] étant que vous pouvez apprendre quelque chose de tout le monde. Absolument tout le monde. »

Elle adore faire de l’exercice et rester en forme.

En plus de faire un excellent entraînement à cheval, Jobs s’assure qu’elle mange bien et «va au SoulCycle et au Pilates quand elle le peut». Cependant, elle admet aussi qu’elle a des jours où elle mange beaucoup de bonbons et peut être très paresseuse. Elle dit que tout est question d’équilibre.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.