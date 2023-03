La fille de Sofia Coppola VIRAL sur TikTok pour avoir raconté qu’elle avait essayé de louer un hélicoptère

in

La fille de Sofia Coppola est devenue virale après une vidéo sur TikTok où elle racontait pourquoi elle avait été punie et d’autres détails sur sa famille.

©Getty ImagesLa fille de Sofia Coppola a été punie par ses parents après avoir tenté de louer un hélicoptère

Comme n’importe quel autre adolescent La fille de Sofia Coppola est puniePourtant, la suite n’est pas si banale puisque la jeune fille du cinéaste et petite-fille de Francis Ford Coppola est devenu viral après avoir téléchargé une vidéo sur TikTok dans laquelle il a dit qu’il avait essayé de louer un hélicoptère.

Grâce à la plate-forme de courtes vidéos, Romy Mars, 16 ans, a mis en ligne une vidéo révélant quelques détails sur sa vie de famille, assurant que ses parents ne sont jamais là et c’est pourquoi sa petite sœur a une baby-sitter.aussi bien que ça Ils ne la laissent pas non plus avoir des réseaux sociaux publics de peur qu’elle expose des choses dans sa viecomme tu viens de le faire.

+ Qu’a dit la fille de Sofia Coppola dans la vidéo virale TikTok ?

En un peu plus d’une minute, Romy a révélé qu’elle avait essayé de louer un hélicoptère pour se rendre à un dîner avec un ami qu’elle avait rencontré dans un camp et qu’après avoir voulu payer l’hélicoptère avec la carte de son père, Thomas Mars, le chanteur de Phoenix, a été puni.

Romy a déclaré que ses parents ne voulaient pas qu’elle soit une « fille du népotisme » et qu’ils ne voulaient pas qu’elle ait des comptes publics, c’est aussi à cause du récent Grammy Award que son père avait remporté.

La fille adolescente de Sofia Coppola a également attiré l’attention en acceptant qu’elle n’avait aucune idée de la différence entre un oignon et un ailEh bien, elle a enregistré la vidéo et a raconté l’histoire tout en faisant des pâtes pour se débarrasser de l’ennui d’être punie.

Malgré la vidéo virale de sa fille, Jusqu’à présent, ni le cinéaste ni le musicien n’ont commenté le matériel sur TikTok. Bien que la vidéo ait été supprimée de TikTok, elle a été récupérée et distribuée sur d’autres plateformes, comme Twitter.

