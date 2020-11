La fille de Sly Stallone, Sixtine, canalise son écolière intérieure dans une minuscule jupe plissée et un polo

La fille de Sly Stallone, Sistine, a stupéfié ses 1,4 abonnés Instagram après avoir publié une mise à jour en double photo où elle a bercé une mini-jupe à la mode.

La jupe était d’une couleur bleu grisâtre foncé qui mettait en valeur la peau ensoleillée de Sixtine. Il présentait de larges plis sur tout le corps, ce qui lui donnait une esthétique d’écolière. L’ourlet était extrêmement court, se terminant au haut des cuisses de Sistine, de sorte que presque toutes ses jambes toniques étaient exposées.

Pour le haut, Sistine a continué avec le thème inspiré de l’uniforme et portait un polo blanc à manches courtes. Deux boutons ont été laissés défaits pour donner une sensation décontractée au vêtement par ailleurs formel. Pour la touche finale, Sistine a enfilé un pull noir sur ses épaules pour l’aider à rester au chaud dans la fraîcheur de novembre.

Sistine a complété le look en portant une paire de chaussettes taille mi-haute noires et une paire de bottes à talons hauts en cuir verni façon Doc Martens. Les chaussures ont donné une ambiance énervée inattendue à l’ensemble. Son seul accessoire était un sac à main Prada en nylon avec du matériel argenté et une sangle en chaîne.

le 47 mètres plus bas: sans cage L’actrice a coiffé ses cheveux en un look mi-haut, mi-bas de sorte que ses mèches brun miel tombent en cascade le long de ses épaules. Elle a également laissé quelques mèches plus courtes pour encadrer son visage.

Sistine a publié deux photos au total. Dans la première, elle s’est assise à l’extérieur sur une marche en pierre calcaire et en brique devant deux portes ouvertes de couleur vert chasseur. Elle leva les yeux vers la caméra avec une expression ennuyée alors qu’elle posait ses bras sur ses genoux et joignait ses mains. Un magnifique bouquet de roses rose vif et de tiges d’eucalyptus reposait sur le sol à côté d’elle.

Dans la seconde, elle se leva et tint le bouquet près de l’objectif. L’angle a également révélé une plus grande partie de l’intérieur du bâtiment, y compris une peinture murale d’une balustrade brune et d’un oranger.

Les fans se sont déchaînés au sujet du dernier message et ont attribué au téléchargement plus de 60 000 likes et environ 600 commentaires.

«Qu’y a-t-il de plus beau que des fleurs?» a plaisanté un utilisateur émerveillé, soulignant le compliment avec un emoji de visage de cœur.

« Chaque jour plus beau », a déliré une seconde.

«Beauté, innocence, élégance, amour et naturel… même ces mots ne suffisent pas à décrire votre beauté. Tu es la plus belle femme que Dieu ait jamais créée », proclama poétiquement une troisième.

« Aimer. Tu es très jolie aussi et ta petite sœur », a ajouté un quatrième, concluant le commentaire avec un certain nombre d’emoji, y compris le visage qui s’embrasse, le symbole des biceps flexibles et une rose rouge.

Comme cela était précédemment couvert par L’Inquisitr, la starlette hollywoodienne a récemment stupéfié les fans après avoir canalisé son punk intérieur avec une jupe à carreaux et des bas résille.