La fille de Serena Williams frappe le tribunal dans une mini version du catsuit unijambiste de maman

Qui l’a mieux porté?

La fille de Serena Williams, Olympia, vient de porter une mini version du catsuit unijambiste de sa mère, et elle n’aurait pas pu être plus adorable.

Les parents de la fillette de 3 ans ont partagé plusieurs photos de la petite mignonne sur sa page Instagram et ont sous-titré le message : « La pratique fait… »

Dans le premier plan, la bambin tient une raquette de tennis alors qu’elle pose sur le court. Le catsuit est identique à celui de sa maman, jusque dans les moindres détails, mais la petite l’a fait sien en accessoirisant avec des baskets noires, grises et roses et une coiffure chérie.

Sur la deuxième photo, Olympia pratique son jeu de tennis et affiche une expression faciale féroce. Plus tard dans le diaporama, elle célèbre sa victoire et a l’air triomphante alors qu’elle lève le bras en l’air avec un grand sourire sur son visage.

Tout comme maman ! olympiaohanian / Instagram, Getty Images

Dans les commentaires, Williams a plaisanté en disant que son mari, Alexis Ohanian, n’était pas encore censé partager ces photos.

« Awwwww mannnnnn, je t’ai demandé de sauvegarder ce message jusqu’à ce que je sois à côté d’elle dans ma même tenue », a-t-elle écrit et a ajouté deux emoji en rouleau. « Oophhh je suppose que je vais devoir débrancher la prise de ton téléphone ce soir. Et tu te réveilles en te demandant pourquoi tu n’as pas de batterie. »

Ohanian s’est amusé et a répondu avec trois emoji serrant les dents.

Williams a fait ses débuts avec son catsuit à une jambe en février à l’Open d’Australie et a associé la pièce à un bandeau bleu et à des baskets blanches à bordure rose vif. À l’époque, le pro du tennis révélait que le design de la pièce unique était un hommage à un autre athlète légendaire.

« J’ai été inspirée par Flo-Jo, qui était une merveilleuse athlète sur piste, une athlète incroyable quand j’étais jeune », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse d’après-match.

Maintenant qu’Olympia a créé sa propre mini version du catsuit, nous avons du mal à décider qui le porte le mieux !

Ce n’est pas la première fois que la fillette de 3 ans canalise le sens du style de sa mère. En 2018, elle portait un tutu de tennis noir comme celui que Williams avait porté à l’US Open.

L’été dernier, la paire a de nouveau fait tourner les têtes dans des tenues de tennis noires et violettes identiques.

Williams a inversé le script en 2020 lorsqu’elle a essayé la chemise de sa fille pour voir si elle pouvait le faire fonctionner.

« Je savais que ma fille et moi porterions bientôt la même taille », a-t-elle plaisanté dans une vidéo Instagram à l’époque. « C’est son haut. »