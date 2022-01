La fille de Roseanne Barr dit que sa mère l’a fait kidnapper

La fille de Roseanne Barr, Jenny Pentland, a rejoint la longue liste de personnes qui ont parlé des installations conçues pour réhabiliter les adolescents en difficulté.

Pentland a parlé de son expérience dans un camp en pleine nature pour adolescents en difficulté avant la publication de ses nouveaux mémoires, « This Will Be Funny Later ».

Jenny Pentland dit que Roseanne Barr l’a envoyée dans un camp en pleine nature pendant sa jeunesse troublée.

« J’avais de mauvaises notes, et j’étais bavard, me coupant les bras et fumant des cigarettes », a déclaré Pentland dans une récente interview. « Juste déprimé. »

Entre 13 et 18 ans, Pentland a fréquenté diverses écoles de réforme, des établissements psychiatriques et un camp d’entraînement en pleine nature qui, selon elle, l’ont laissée avec le SSPT.

Page Six rapporte que Pentland pense que le camp était une punition pour « être gros ».

Elle écrit qu’elle prenait du poids à cause du stress du divorce de sa mère avec son père – Bill Pentland.

Pentland dit que lorsqu’elle a atteint 250 livres à l’adolescence, Barr a commencé à verser du Coca-Cola sur la nourriture de sa fille pour qu’elle ne mange plus.

Des hommes ont kidnappé Pentland pendant la nuit alors qu’elle avait 15 ans.

Semblable aux expériences d’autres enfants qui ont été forcés d’aller dans ces camps en pleine nature, l’expérience a été traumatisante pour Pentland du début à la fin.

Alors qu’elle dormait dans sa maison de Los Angeles, un groupe d’hommes est entré, l’a menottée, l’a conduite à un aéroport et l’a emmenée dans l’Utah.

Là, elle a été forcée de vivre dans les bois pendant deux mois et dit qu’elle a mangé un peu plus que des raisins secs, des cacahuètes, de la semoule de maïs crue et des haricots mi-cuits.

Pentland dit qu’elle a subi des violences physiques au camp.

Elle a été à la fois témoin et victime d’abus physiques et émotionnels de la part des membres du personnel des établissements qu’elle fréquente – qui sont tous maintenant fermés ou sous une nouvelle direction.

« Le pire abus que j’ai subi a été la suppression de mon libre arbitre – le manque de liberté », dit-elle.

Pentland veut mettre fin aux abus dans les camps en pleine nature.

« Ces endroits sont toujours là et je veux que ça s’arrête », dit-elle. « Je ne pense plus à ce que j’ai perdu. Je pense à ce que les autres perdent en ce moment ou à ce qu’ils vont perdre si cela ne change pas. »

Son histoire est similaire à celle de la mondaine Paris Hilton, qui a participé à un camp similaire pendant son adolescence et est depuis devenue un défenseur de la modification de la législation concernant les établissements pour adolescents en difficulté.

Pentland dit qu’elle a maintenu une relation avec ses parents et ne semble pas avoir de mauvaise volonté envers eux maintenant.

Mais, elle écrit que lorsqu’il s’agit d’élever ses cinq fils, elle prévoit d’adopter une approche différente de celle de sa mère.

Histoires liées de YourTango :

Elle se souvient d’une époque où l’un de ses fils adolescents avait des problèmes.

« J’ai pensé à ce que je pouvais faire différemment de ce que [my parents] l’ai fait, et ma réponse a été « écoutez », écrit Pentland.

Alice Kelly est rédactrice en chef des nouvelles et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.