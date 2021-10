La fille de Robin Williams, Zelda, dit aux fans d’arrêter de lui envoyer la vidéo d’impression virale

« Vous me spammer une impression de feu mon père lors de l’un de ses jours les plus tristes est bizarre. »

La fille de Robin Williams, Zelda Williams, a demandé aux gens de cesser de lui envoyer le clip du comédien Jamie Costa se faisant passer pour son père.

Plus tôt cette semaine, une vidéo de Jamie – qui est un acteur et comédien qui a explosé sur Vine – a publié une vidéo YouTube intitulée « ROBIN Test Footage Scene ». Dans le clip, Jamie se fait passer pour Robin en apprenant que son ami, l’acteur John Belushi, était décédé. La vidéo est rapidement devenue virale et compte actuellement plus de 4,6 millions de vues sur YouTube.

Zelda a maintenant demandé aux gens d’arrêter de lui envoyer le clip car il sert de rappel constant de son père sur « l’un de ses jours les plus tristes ». Robin s’est malheureusement suicidé en 2014.

Elle a tweeté: « Les gars, je dis seulement cela parce que je ne pense pas que cela s’arrêtera tant que je ne le reconnais pas… s’il vous plaît, arrêtez de m’envoyer les » images de test « . Je l’ai vu. Jamie est SUPER talentueux, ce n’est pas contre lui, mais vous me donner une impression de feu mon père lors de l’un de ses jours les plus tristes, c’est bizarre. »

Les gars, je dis seulement ça parce que je ne pense pas que ça s’arrêtera tant que je ne l’aurai pas reconnu… s’il vous plaît, arrêtez de m’envoyer les « images de test ». Je l’ai vu. Jamie est SUPER talentueux, ce n’est pas contre lui, mais vous me spammer tous une impression de feu mon père l’un de ses jours les plus tristes est bizarre. – Zelda Williams (@zeldawilliams) 12 octobre 2021

Zelda a déjà expliqué comment le fait de voir des choses sur son père en ligne affecte son processus de deuil. Elle a même dû faire une pause dans les médias sociaux en 2020 au moment de l’anniversaire de sa mort, car voir des gens pleurer Robin en ligne « la laisse émotionnellement ensevelie sous une pile de souvenirs des autres ».

elle a tweeté: « Il est difficile pour moi, les bons jours réguliers, de rester la personne censée accepter gracieusement le besoin du monde de partager ses souvenirs de lui et d’exprimer ses condoléances pour sa perte. Comme je l’ai dit dans le passé, alors que je suis constamment touché par tout votre amour continu et illimité pour lui, certains jours, cela peut donner l’impression d’être considéré comme un mémorial au bord de la route – un endroit, pas une personne – où les gens passent et laissent leurs sentiments pour ensuite passer leurs journées réconfortés leur amour pour lui a été témoin. »

Elle a poursuivi: « Demain, c’est tout simplement trop. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide, vous pouvez demander conseil en contactant la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-8255 aux États-Unis et Samaritains au 116 123 au Royaume-Uni.

