La fille de Paul Walker, Meadow, rend un hommage émouvant à l’anniversaire de sa mort

Jean Paul Gaultier La Belle le Parfum Eau de Parfum Intense

Découvrez la nouvelle Eau de Parfum La Belle de Jean-Paul Gaultier dès aujourd’hui. Son flacon rouge rend hommage aux courbes ultra-féminines et se pare d’un collier sensuel de roses or. Des notes orientales et fruitées vous enveloppent d’une fragrance gourmande et intense. Cédez à toutes les tentations en goûtant au fruit défendu de La Belle de Jean-Paul Gaultier. Un parfum sans complexe, à la croisée des chemins entre séduction assumée et romantisme élégant. Cédez à la tentation ! SENSUELLE - INTENSE – ADDICTIVE