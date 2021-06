La fille de Paul Walker, Meadow, dit que le fait de grandir comme un garçon manqué a façonné son sens de soi

La fille unique de Paul Walker, Meadow, se fait un nom dans le monde de la mode, et elle doit remercier son défunt père pour sa confiance.

Le mannequin s’est récemment confié à Vogue sur son éducation par l’acteur, décédé en 2013 alors qu’elle avait 15 ans, et sur la façon dont elle a retrouvé un sens si fort de soi.

« Faites ce qui vous fait vous sentir bien dans votre peau et essayez d’exclure le reste », a déclaré Walker au magazine. « Je ne suis pas la personne la plus confiante au monde, mais je dois m’y remettre. Si vous gardez ces sentiments d’insécurité et ne vous sentez pas confiant trop longtemps dans votre tête, cela devient tellement réel.

Meadow Walker à la première mondiale de Universal Pictures « F9 » le 18 juin 2021 à Hollywood, Californie. Frazer Harrison / Getty Images

« C’est bien de parler aux gens, surtout avec quelqu’un avec qui vous vous sentez à l’aise de parler, qui vous comprend et vous connaît. Ils seront capables de reconnaître les choses qui vous rendent heureux et ce que vous aimez chez vous. »

La jeune femme de 22 ans a également révélé que son style légèrement androgyne était inspiré du temps qu’elle passait avec son père.

« J’étais un garçon manqué en grandissant », a-t-elle déclaré. « La façon dont j’ai été élevée, surtout avec mon père, il n’y avait pas d’accent sur (le maquillage). Nous faisions des activités pour les garçons, nous roulions dans la boue, jouions au football et étions juste fous. Donc, ce n’était pas avant J’étais un peu plus âgée que j’ai découvert les magazines, la mode et j’ai vu des mannequins comme Kate Moss, et je me suis dit : « Elle est vraiment belle ».

« Aujourd’hui, le maquillage est beaucoup plus courant dans la vie des jeunes filles. C’est un peu difficile à éviter. J’ai eu la chance de grandir comme je l’ai fait parce que cela n’affectait pas ma façon de me voir », a-t-elle ajouté.

Walker reste également centrée grâce à ses pratiques de bien-être, dont elle a également appris certaines de son père.

« J’adore l’acupuncture, le yoga et la méditation. Je travaille avec un guérisseur qui pratique la médecine chinoise et nous faisons un travail de respiration, ce qui est beaucoup plus difficile que je ne le pensais », a-t-elle expliqué. « Manger sainement et ce qui vous convient le mieux est également important. Je prends vraiment soin de ma peau, j’aime prendre des bains et j’aime les cristaux.

En rapport

« J’ai grandi avec des cristaux dans la maison et j’ai en fait toute la collection de mon père, probablement plus de 30 – y compris des cristaux énormes de la taille d’un ordinateur portable – dans mon appartement. Je les ai mis au clair de lune et je les ai facturés pour d’aussi loin que je me souvienne. »

La présidente de la Fondation Paul Walker a récemment fait la une des journaux lorsqu’elle a foulé le tapis rouge du dernier film « Fast & Furious », une franchise que son père a contribué à populariser. Pour l’occasion, elle portait une robe Saint Laurent et des bijoux Tiffany & Co..

Paul Walker est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 40 ans en novembre 2013. Il a joué dans six films « Fast & Furious » et est apparu à titre posthume dans trois.