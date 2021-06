La fille de Paul Walker marche sur le tapis rouge de la première de « F9 » en l’honneur de son père décédé — voir les photos

La fille de Paul Walker, Meadow Walker, poursuit sa mission en l’honneur de son défunt père.

La jeune femme de 22 ans a foulé le tapis rouge lors de la première de « F9 » le vendredi 18 juin, pour soutenir le dernier volet de la franchise ainsi que la mémoire de son père.

Meadow Walker à l’avant-première de « F9 » le 18 juin 2021 à Hollywood. Frazer Harrison / Getty Images

Avant l’événement, Meadow a partagé un cliché sur Instagram debout dans un couloir sombre enfilant une robe noire, sous-titrant simplement le message, « Allons-y. »

La famille de la franchise « Fast & Furious » de Walker a également rendu hommage au défunt acteur le jour de la première. Vin Diesel, qui est le parrain de Meadow, a partagé une photo sur Instagram du couple lors de la première de « Fast Five », avec un message en superposition indiquant « Toujours ».

« En route pour la première … vous serez là en esprit », a légendé Diesel le message.

Jordana Brewster a fait écho au même sentiment familial, partageant un cliché flou de l’intérieur du théâtre étreignant Meadow sur Instagram.

« Famille ️ pour toujours », a écrit Brewster dans la légende.

Walker est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 40 ans le 30 novembre 2013 à Valence, en Californie. Le défunt acteur a joué dans six épisodes de la franchise, apparaissant à titre posthume dans les trois films suivants. La production de « Fast & Furious 7 », son dernier rôle physique, a été interrompue pendant cinq mois après sa mort.

Meadow Walker lors de la première mondiale de « F9: The Fast Saga » le 18 juin 2021. Chris Delmas / AFP-Getty Images

Plus tôt ce mois-ci, Meadow et son parrain se sont souvenus de Walker, partageant des souvenirs touchants de leur amitié de longue date sur Instagram.

L’acteur de 53 ans a posté une photo de lui aux côtés de Walker, qui, selon lui, lui a été envoyée par Meadow. Dans la légende, Diesel a partagé une note touchante se souvenant de son ancienne co-star et de son héritage.

« À quelques semaines de la sortie de F9… en préproduction pour la finale qui ne commencera que dans quelques mois… @meadowwalker m’envoie cette image et me dit à quel point la photo la rend heureuse », a-t-il écrit. « Naturellement, on est rempli d’émotion, de but et finalement de gratitude. La fraternité éternelle est une bénédiction au-delà des mots. J’espère vous rendre fier… Tout amour, toujours.

Sur son Instagram respectif, Meadow a partagé une capture d’écran d’un fil de discussion qu’elle a avec Diesel, y compris un selfie d’elle enfilant une paire de lunettes de soleil noires suivie de la photo de retour. Diesel répond à son texto par « Où la fraternité a commencé. »

« 20 ans plus tard… » Meadow a légendé le message.

Que Meadow fasse ou non une apparition dans l’un des futurs films de la franchise pour rendre hommage à l’héritage de son père est encore indéterminé. Diesel a discuté de la possibilité sur le segment Daily Pop d’E! plus tôt cette semaine sans donner de réponse définitive.

« Je ne compterais rien », a-t-il déclaré. « Laissez-moi juste – sans vous donner tous les secrets de » Fast 10 « . Disons simplement que rien n’est exclu. »