La fille de Michael Owen, Gemma, publie une déclaration après la publication de fausses photos d’elle par les fans

Dans la publication sur son histoire Instagram, Gemma a partagé un tweet du véritable propriétaire des images et a expliqué qu' »un type » faisait circuler des images et affirmait qu’elles appartenaient à la jeune de 19 ans.

La jeune femme de 19 ans, qui a été vue cette semaine en train de passer une journée à Chester Races avec son père et sa femme Louise, a une carrière réussie en tant que mannequin et a également récemment lancé sa propre gamme de vêtements de plage.

Ils ont commenté: « Michael est horrifié que le nom de sa fille soit utilisé à tort et à travers et tout ce qu’il veut, c’est que cette situation soit rectifiée.

« Ce n’est clairement pas Gemma sur les images ; elle n’utilise pas OnlyFans et n’est jamais photographiée qu’en bikini pour promouvoir sa marque.

« C’est un père protecteur et maintenant Gemma vieillit, il veut tout faire pour soigner son image et sa réputation. »

Gemma a lancé sa marque OG Beachwear plus tôt cette année, ce qui a incité Owen à dire qu’il était « très fier » de la jeune femme de 19 ans.

S’adressant au MailOnline en mars, Gemma a décrit comment ses deux parents soutiennent incroyablement sa carrière commerciale et sportive, qui l’a vue devenir une championne de dressage de l’équipe GB.

L’adolescent a commenté: « Mon père a poussé plus avec le sport, mais ma mère de l’autre côté m’a toujours fait comprendre, à moi et à mes sœurs, à quel point il est important d’avoir quelque chose à soi et de se débrouiller financièrement.