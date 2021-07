La fille de Matt Damon refuse de regarder la bonne volonté chasser pour une très petite raison

Matt Damon a révélé que sa fille adolescente refusait de regarder son film Chasse de bonne volonté, disant qu’il y a une raison hilarante et mesquine derrière son entêtement.

Le film de 1997 a été écrit par Damon et sa co-star Ben Affleck, qui a remporté l’Oscar cette année-là pour le meilleur scénario original.

Il suit un jeune de 20 ans janimateur et méconnu génie mathématique appelé Will Hunting (Damon), qui devient le patient du thérapeute Dr Sean Maguire (Robin Williams). À travers des séances, Hunting réévalue les relations dans sa vie, y compris celui qu’il a avec lui-même, comme moyen de confronter son passé tout en abordant son avenir.

Le film est largement considéré comme un chef-d’œuvre, mais il semble qu’il y ait une personne qui a choisi de ne pas être fan, et c’est sa propre fille, Isabella.

Selon Damon, Isabella, 15 ans, « refuse » de le regarder, et elle a une raison assez amusante.

L’acteur est apparu sur SCS‘ Dimanche matin, où on lui a demandé si les fans l’associent toujours à Chasse de bonne volonté.

Il a répondu: « Bien sûr, ouais. De moins en moins – vous connaissez, les plus jeunes ne le savent pas autant.

« My Un adolescent de 15 ans refuse de le voir. Elle ne veut pas voir de films dans lesquels je suis qu’elle pense être bien.«

Damon a continué en le comparant à celui de 2017 La grande Muraille, qui n’a pas très bien plu aux critiques et au public – ou Isabelle.

Il a continué: « Elle aime juste me donner s***.

« Ma fille a dit ‘Ouais, souviens-toi de ce film que tu as fait, Le mur?’ J’ai dit, ‘Il s’appelait La grande Muraille.’

Craquer, he a ajouté: « Elle garde mes pieds fermement sur le sol. »

Damon, qui est également papa de Gia, 12 ans, et Stella, 10 ans, a ajouté à propos de sa progéniture : « J’aime qu’ils sachent qu’ils aiment mon travail.

« Ils savent que cela prend du temps et que c’est beaucoup de travail et que cela me remplit. »