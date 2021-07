La fille de Kylie Jenner, Stormi, 3 ans, plante malicieusement la vidéo YouTube de sa mère

La fille de Kylie Jenner, Stormi Webster, a malicieusement interrompu l’interview de sa maman au nom de bonbons !

Dans une nouvelle vidéo partagée sur la chaîne YouTube officielle de Jenner dans le cadre de sa nouvelle série, « Inside Kylie Cosmetics », la jeune femme de 23 ans s’est assise pour discuter de l’histoire des débuts de sa marque de maquillage.

Pas même une minute après le début de la vidéo, Stormi est entrée dans le cadre avant le début officiel de l’interview, sautant immédiatement sur les genoux de sa mère. Quelques secondes plus tard, elle s’extirpa des bras de sa mère avant de sauter pour attraper une poignée de bonbons roses Starburst présentés dans un bol en verre sur une table d’appoint.

« Oh d’accord », a déclaré Jenner, regardant avec un sourire sur son visage sa fille prendre quelques-uns des bonbons. « Sors d’ici! »

Stormi Webster. Youtube

Après être sortie du cadre derrière Jenner, Stormi s’est presque immédiatement glissée vers l’endroit où sa mère était assise. Sans hésiter, elle retourna vers le bol de bonbons pour ramasser un morceau de plus pour faire bonne mesure.

« Son rire aussi … s’épuise », a déclaré Jenner à l’équipe de tournage. « Elle est si espiègle. »

Jenner et Travis Scott ont accueilli Stormi le 1er février 2018 après avoir gardé toute sa grossesse secrète en restant à l’abri des regards du public.

Stormi a célébré son troisième anniversaire plus tôt cette année, un moment commémoré sur l’Instagram de sa mère. Jenner a partagé un carrousel d’images du duo mère-fille au fil des ans, à commencer par une adorable photo de sa fille courant en robe blanche sur la plage. L’ancienne star de « Keeping Up With the Kardashians » a écrit une note touchante dans la légende, inondant sa fille d’amour lors de sa journée spéciale.

« merci mon Dieu de m’avoir envoyé cette petite âme », a-t-elle écrit en légende. « Je pleure aujourd’hui parce que je ne peux pas arrêter le temps, ce sont toutes les petites choses qui me manqueront comme ta jolie voix et nos longues discussions sur le petit pot. te regarder tout expérimenter pour la toute première fois a été la meilleure partie de ces dernières années, mais de l’autre côté, je suis ravi de te voir devenir la fille la plus spéciale que je sais que tu seras et toutes les choses incroyables que je te connais ça ira. joyeux anniversaire à mon bébé pour toujours !!!!”

Stormi a eu sa juste part d’apparitions sur la chaîne YouTube de Jenner au fil des ans, agissant comme bras droit de sa mère lors d’activités amusantes en famille dans la cuisine. Leur tradition de boulangerie a commencé en décembre 2019 lorsqu’ils ont préparé et décoré des biscuits découpés en forme de bonhommes en pain d’épice, de flocons de neige et d’arbres de Noël dans leur pyjama de fête assorti.

En octobre dernier, le duo mère-fille portait un pyjama festif assorti orné de divers dessins de Snoopy. Ils ont fabriqué et décoré des biscuits à la citrouille et aux chauves-souris sur le thème d’Halloween, tandis que Stormi a ajouté des paillettes de sucre à chacun de ses chefs-d’œuvre.

Le mois suivant, Jenner et sa fille se sont associées pour préparer ensemble des cupcakes Grinch. Dans la vidéo, les deux portaient un pyjama Grinch assorti pour rendre l’occasion encore plus festive.

Dans l’un des moments les plus emblématiques de Jenner en tant que mère d’un enfant, pour Halloween 2019, elle a habillé Stormi d’une réplique de son ensemble violet qu’elle portait au Met Gala plus tôt cette année-là, y compris la perruque violette assortie !

Jenner a posté deux photos et une vidéo sur Instagram de Stormi portant son costume quelques jours avant les vacances alors qu’elle enfilait une mini version de la robe en filet, avec la garniture à plumes sur le dessus.

« Mon bébé!!!!!!!! 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 », a-t-elle écrit en légende. « Je ne peux pas gérer ça !!!! »