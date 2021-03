La fille de Kevin Hart, Heaven, a offert Mercedes pour son 16e anniversaire

Oui, il semble que Heaven avait un 16 doux à retenir, avec une vidéo partagée par les planificateurs d’événements d’anniversaire révélant un cadeau plutôt généreux sous la forme d’un SUV Mercedes, resplendissant de rubans rouges et estimé à environ 85000 € (61000 €).

Des clichés de la fête ont également montré une grande table à manger pour les participants et une impressionnante installation de cinéma de jardin.

Le couple a divorcé en 2011 et Hart a épousé Eniko Parrish, en 2016.

Ils ont deux enfants ensemble: son fils Kenzo Kash, né en 2017, et sa fille Kaori May, née en septembre dernier.

Hart a déclaré qu’il avait développé une appréciation plus profonde pour sa famille après avoir été impliqué dans un accident de voiture presque mortel en septembre 2019, dans lequel il avait subi des fractures de sa vertèbre T10 à sa vertèbre L1, nécessitant une intervention chirurgicale majeure pour fusionner sa colonne vertébrale.

Parler sur L’expérience Joe Rogan L’année dernière, le comédien et acteur a parlé de l’accident et de son impact sur sa vie.

Il a également décrit à quel point il était dépassé quand il a finalement été libéré de l’hôpital et a pu rentrer chez lui – quelque chose qu’il craignait ne se produise jamais.

Il a dit: «Mon plus grand cri dans la vie est venu du premier jour où je suis rentré de l’hôpital parce que je n’avais jamais eu à revoir cette maison. Comme, il y avait une option pour que je ne la revoie plus jamais.

«Il y avait une option pour moi de ne plus jamais marcher dans cette allée. Il y avait une option pour moi de ne plus jamais revoir ma femme et mes enfants.