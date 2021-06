La fille de Kevin Hart, 16 ans, lui a dit de faire attention à ce qu’il dit: « Elle m’a vérifié »

Kevin Hart prend conscience de son rôle de père. Plus précisément, certaines choses qu’il n’est pas fier d’admettre.

Dans une prise de contrôle franche de « Red Table Talk » pour la fête des pères, Will Smith a invité un ami de longue date et comédien Kevin Hart à la table pour une conversation intime où ils brisent les stéréotypes sur les pères noirs et partagent des confessions personnelles sur la paternité.

Hart, qui a quatre enfants – Heaven, 16 ans, Hendrix, 13 ans, Kenzo, 3 ans et Kaori, 8 mois – s’est détourné de sa plaisanterie de marque pour la conversation intime en tête-à-tête. Alors que Hart a déclaré qu’il ne se souciait généralement pas de ce que les gens disent de lui dans la presse et sur les réseaux sociaux, il a dû faire un effort pour comprendre pourquoi il n’est pas aussi facile pour le Ciel de balayer les choses.

« Ma fille m’a parlé de sa mère qui m’a secoué. Elle m’a vérifié », a-t-il rappelé à Smith, faisant référence à son ex-femme, Torrei Hart. « (Le ciel) a dit: ‘Je veux que tu arrêtes de dire parce que quand tu dis ces choses, papa, ceci et ceci et cela.’ « Mais chérie, je ne veux pas dire – je ne fais que parler. » « Ce n’est pas grave, papa. »

« Il ne s’agit pas seulement de parler. … Vous lâchez des chiens sur les gens », a ajouté Smith.

« ‘Mais chérie, je suis juste moi-même' », a poursuivi Hart. « ‘Papa, tu ne peux pas.' »

La star de « I Am Legend » a ensuite partagé une conversation qu’il a eue avec sa propre ex-femme, Sheree Zampino, avec qui il partage son fils Trey, 28 ans. Ils ont divorcé en 1995.

« (Sheree) disait toujours que je devais faire attention à la façon dont je parlais de notre mariage et de notre divorce, et je ne m’en rendais pas compte. Il m’a vraiment fallu des années pour comprendre. pour me punir pour cela, alors vous donnez aux gens la permission de me dire et de me faire des choses dans la rue. »

Hart a été impliqué dans quelques scandales ces dernières années. En 2017, la nouvelle a éclaté qu’il avait trompé sa femme actuelle, Eniko Parrish, qui était alors enceinte. L’année suivante, il a démissionné de son poste d’hôte des Oscars après que certains de ses tweets que les critiques ont qualifiés d’homophobes ont fait surface.

