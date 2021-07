La fille de Julia Roberts a surpris tout le monde avec son apparition à Cannes

Arnold Schwarzenegger, Ethan Hawke, Uma Thurman, Will Smith Oui Cindy Crawford sont quelques-unes des célébrités dont les enfants ont suivi leurs traces et est devenu célèbre dans différentes branches artistiques. A cette liste peut être ajouté Julia Robert Oui Danny Moder parce que sa fille de 16 ans, Noisette, a surpris tout le monde avec son apparition sur le tapis rouge de Cannes. Une célébrité arrive-t-elle ?

L’ouverture de la 74e édition du prestigieux événement eu la participation de Danny pour la présentation de Flag Day, le film réalisé par Sean Penn où le cinéaste de 52 ans travaille en tant que producteur. Cependant, la chose curieuse de son arrivée à Cannes n’était pas à cause du film, mais pour votre entreprise.

Moder a foulé le tapis rouge avec la fille qu’il a avec Roberts, Hazel. La jeune femme est la sœur jumelle de Phinaeus et du jeune Henry. L’adolescente a rapidement été capturée par les médias graphiques présents car c’était ses débuts en public. Les différents journalistes du Festival ils ont mis en valeur une beauté semblable à celle de leur mère.

Qui est Hazel Moder ?

Comment pourrait-il en être autrement, l’avenir de la fille née le 28 novembre 2004 est sur scène. En plus de se démarquer comme athlète à son école, Elle a commencé des études d’actrice depuis qu’elle était toute petite. Il a fait une apparition dans un film de 2016 intitulé « Fête des mères », où il partageait le plateau avec sa mère et Jennifer Aniston. Il a également été présenté dans une vidéo pour « Tous les accès « de VH1 en 2006 avec d’autres enfants célèbres.

L’avenir de Hazel semble être lié à la gloire par l’héritage familial et il est déjà très populaire dans les réseaux sociaux. Bien qu’elle soit très prudente dans ses publications et que ses parents aient été confrontés à la guider sur le bon chemin, elle a déjà près de 52 000 abonnés sur son compte Instagram. Là, il partage certains de ses passe-temps en dehors du théâtre : les chiens, la natation, le vélo et le surf. Sera-t-elle plus reconnue que Julia ? Le temps le dira.