La fille de Jamie Lee Curtis se marie en cosplay

La fille de Jamie Lee Curtis, Ruby Guest, vient de se marier – et la fière mère ne pouvait contenir son enthousiasme.

Dimanche, Guest, 26 ans, et sa partenaire Kynthia ont dit « oui » lors d’une cérémonie en plein air colorée, qui s’est tenue dans le jardin de Curtis.

Maman Curtis, 63 ans, qui a célébré les noces, a jailli de leur amour et de la célébration sur Instagram. Elle a posté une photo de ses bras de liaison avec les jeunes mariés. Tous les trois étaient vêtus de tenues de cosplay (abréviation de «jeu de costumes») pour correspondre au thème World of Warcraft du mariage.

« LA FEMME EST DOUCE ! » elle a applaudi dans la légende. « Ruby et Kynthia 29/05/2022. »

Elle a également mis en ligne une photo du couple s’embrassant dans leurs costumes élaborés.

« OUI ILS LE FONT ET L’ONT FAIT ! » elle a écrit sur Instagram. « MARIÉ! RUBIS et KYNTHIA 29/05/2022 »

Dans son dernier article sur le mariage, la reine des cris a partagé une photo d’elle tenant un couteau entourée d’un ballon arc-en-ciel. Une deuxième image montrait un gros plan du couteau à côté d’une assiette qui disait « Toilettes ».

« VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE CELA ! » dit-elle. « La SEULE chose qui restait à la fin de tout ce MAGNIFIQUE mariage, après que tout ait été emporté, était ce putain de COUTEAU DE BOUCHER avec lequel ils ont coupé le gâteau de mariage tiramisu ! LA FEMME EST DOUCE!”

Elle a ensuite ajouté la date de sortie du prochain film de la franchise de films « Halloween », « Halloween Ends », qui sortira en salles le 14 octobre 2022.

La star de « Halloween Kills » avait précédemment révélé que la cérémonie de mariage de sa plus jeune fille mettrait en vedette des personnages de World of Warcraft, la populaire série de jeux de rôle, en mars.

Curtis s’est arrêté sur « Jimmy Kimmel Live! » et a partagé que son costume avait été choisi spécifiquement par Guest et Kynthia.

« Son nom est Jaina Portvaillant », avait-elle expliqué à l’époque. « C’est à partir de… c’est un jeu. C’est une amiral.

L’acteur a poursuivi: « C’est vraiment excitant. Nous allons faire un beau pique-nique dans le jardin. Je suis vraiment ravie que mes deux enfants se soient mariés dans mon jardin, ce qui me fait pleurer.

Curtis et son mari, Christopher Guest – avec qui elle est mariée depuis 1984 – partagent également la fille de 35 ans, Annie. Leur fille aînée s’est mariée en juillet 2019.

Guest est devenue transgenre à ses parents en 2020.

En mars, Curtis a honoré Guest pour son anniversaire avec un message sincère et de soutien sur Instagram.

À côté des photos de sa séance photo avec Deadline, Curtis a écrit une longue légende qui commençait : « Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma fille trans. Je suis fier et reconnaissant d’être le parent d’un enfant trans et j’envoie mon soutien à toutes les familles trans à travers les États-Unis qui sont ciblées en ce moment par les législatures conservatrices.

À la fin, elle a inclus le hashtag « ProtectTransKids » et a déclaré : « En tant que fier parent de ma fille trans, je m’engage à utiliser ma liberté d’expression et mon droit de vote pour SOUTENIR mon enfant et TOUS les enfants qui essaient de vivre LIBREMENT comme qui ils sommes. »