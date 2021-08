La fille de Heidi Klum a une réaction chérie après avoir vu maman en audience d’un défilé de mode

Isabel Marant Étoile Écharpe Dash en laine mélangée avec motif à carreaux 180 x 65 cm

Isabel Marant lance sa première collection de tricots « Twen » en 1989, le premier défilé suit en 1995 et à peine trois ans plus tard, elle ouvre sa première boutique. Plus de vingt ans et vingt-deux boutiques après, tout et en même temps rien n'a changé. Ses collections sont toujours caractérisées par un savoir-faire traditionnel avec des tricots, des matières fluides et des imprimés audacieux, ainsi que des détails affirmés.