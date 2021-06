La fille de Green Lantern est ici dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de « Stargirl »

L’intrigue s’épaissit alors que la fille de Green Lantern fait une apparition importante dans la nouvelle bande-annonce de la saison 2 de Fille des étoiles.

Comme la saison 2 de Fille des étoiles approche dans quelques mois, la CW a publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce afin de donner un indice sur ce qui va arriver pour Courtney, alias Stargirl et la Justice Society of America. La réponse semble être assez importante, car une partie importante de cette brève bande-annonce montre ce qui semble être un combat entre Stargirl et la fille de Green Lantern (Green Lantern d’Alan Scott dans cette continuité).

Considérant que nous n’avons pas vu beaucoup (à l’exception d’indices) de Green Lantern dans aucune des émissions de super-héros CW, il est vraiment intéressant pour moi que nous ayons la fille de Green Lantern, confirmée pour s’appeler Jade, sur Fille des étoiles cette saison. On dirait qu’elle a hérité d’un anneau de pouvoir (ou c’est l’anneau de son père), nous verrons donc les pouvoirs de Green Lantern en action, ce qui sera vraiment excitant à voir.

Saison 2 de Fille des étoiles est prévu pour la première sur la CW le 10 août 2021.

