La fille de Dwyane Wade, Zaya, a obtenu un nom légal et un changement de sexe

La fille transgenre de 15 ans de Dwyane Wade a obtenu un nom officiel et un changement de sexe.

Selon des documents judiciaires, le 24 février, un juge du comté de Los Angeles a approuvé la requête, déposée pour la première fois par l’ancienne star de la NBA en août 2022.

L’adolescente est maintenant légalement reconnue comme une femme et son nom a été changé de Zion Malachi Airamis Wade à Zaya Malachi Airamis Wade.

Wade partage Zaya avec son ex-femme Siohvaughn Funches. Les deux ont divorcé en 2010 après huit ans de mariage.

Les représentants de Funches-Wade et Wade n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de 45secondes.fr.com.

Le duo père-fille à la première de « Cheaper by the Dozen » à Hollywood, Californie, le 16 mars 2022. CHRIS DELMAS / AFP via Getty Images

Lors d’une apparition en 2020 dans « The Ellen DeGeneres Show », l’athlète à la retraite a rappelé que sa fille était devenue transgenre.

«Notre (alors) 12 ans est rentré à la maison … et a dit:« Hé, je veux vous parler les gars. Je pense qu’à l’avenir, je suis prêt à vivre ma vérité et je veux être référencé comme elle et elle et j’aimerais que vous m’appeliez Zaya », a déclaré Wade, ajoutant qu’ils « essayaient de comprendre autant d’informations que nous pouvons pour nous assurer que nous donnons à notre enfant la meilleure chance d’être le meilleur d’elle-même.

Cependant, la mère de Zaya a tenté d’empêcher la requête de son ex-conjoint d’être acceptée.

En novembre de l’année dernière, Funches-Wade a soumis une objection à un tribunal du comté de Los Angeles qui a demandé à Zaya d’attendre « l’âge de la majorité » pour apporter des changements permanents à son identité, selon des documents obtenus par 45secondes.fr.

Dans les documents judiciaires, elle a ajouté : « Je soutiens que notre enfant devrait avoir la possibilité de décider par lui-même à l’âge de la majorité s’il veut aller de l’avant avec le changement de nom et/ou de sexe ».

À l’époque, Funches-Wade a fait valoir que son ex-mari utilisait sa célébrité pour tirer profit des partenariats de marque de leur fille.

Wade continuerait à publier une déclaration sur Instagram, niant les allégations.

« Puisque cela doit être la nouvelle façon d’être parent, je suppose que je dois répondre à ces allégations ici, ce qui est vraiment dommage », a écrit Wade en partie le 3 novembre. patrie, l’Afrique, j’ai reçu un message sur les réseaux sociaux me disant que j’obligeais notre enfant de 15 ans à être quelqu’un qu’elle n’est pas et à faire quelque chose contre sa volonté. Ce sont des allégations graves et préjudiciables qui ont blessé nos enfants. »

Des semaines plus tard, Wade continuerait à déposer de nouveaux documents demandant à la Cour supérieure de Los Angeles d’autoriser Zaya à changer légalement son nom et son sexe, déclarant que c’était « dans son meilleur intérêt ».

« Cette pétition ne concerne pas Siohvaughn ou Dwyane ou leur mariage antérieur, il s’agit de ce que Zaya veut et de ce qui est dans son meilleur intérêt. Cette pétition vise à donner à Zaya les moyens de vivre sa vérité », lisent les documents judiciaires déposés par l’équipe juridique de Wade et obtenus par 45secondes.fr.com, le 28 novembre.

L’ancien Miami Heat a noté qu’il avait « l’unique soin, la garde et le contrôle de Zaya », ajoutant qu’il devrait avoir le dernier mot sur les choix de son enfant.

« Bien qu’il aurait certainement été préférable que la mère de Zaya soutienne cette partie importante du voyage de Zaya, Zaya ne devrait pas être forcée de mettre sa vie en attente en attendant que Siohvaughn reconnaisse et accepte sa vérité », a-t-il conclu.

Wade partage également son fils de 21 ans, Zaïre Wade, avec Funches-Wade. Il est également père d’un fils de 9 ans, Xavier, qu’il a eu avec son ex-petite amie Aja Metoyer, et d’une fille de 4 ans, Kaavia, avec sa femme et actrice Gabrielle Union.