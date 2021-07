La fille de Bruce Lee répond aux commentaires de Quentin Tarantino sur son père

La fille de Bruce Lee a répondu à Les récents commentaires de Quentin Tarantino à propos de son père, disant elle se sent « fatiguée d’entendre des hommes blancs à Hollywood ».

Plus tôt cette semaine, Tarantino est apparu sur le podcast de Joe Rogan, L’expérience Joe Rogan, tout en faisant la promotion de la nouvelle version de son novélisation de 2019 a frappé Il était une fois UNE Temps Dans Hollywood.

Au cours de l’interview, il a été interrogé sur les critiques concernant la représentation de Bruce Lee dans le film, avec une référence spécifique à une scène de combat dans laquelle Cliff, le personnage de Brad Pitt, renverse Lee – joué par Mike Toh.

Crédit : Sony

Tarantino a écarté le contrecoup, disant simplement : « Je peux comprendre que sa fille ait un problème avec ça, c’est son foutrement père! Je comprends. Mais quelqu’un d’autre ? Allez sucer la pub ***. »

Dans une colonne d’invités pour Le journaliste hollywoodien, Shannon Lee, la fille de l’artiste martial emblématique, a déclaré La représentation de son père par Tarantino était « inexacte et inutile‘, étant clair pour ne pas blâmer l’acteur Toh.

Elle a écrit: « Pourquoi Quentin Tarantino parle-t-il comme s’il connaissait Bruce Lee et le détestait ? Cela semble étrange étant donné qu’il n’a jamais rencontré Bruce Lee, n’est-ce pas ? Sans compter que M. Tarantino a joyeusement habillé le Mariée dans une imitation de la combinaison jaune de mon père et des Crazy 88 dans des masques et des tenues de style Kato pour Kill Bill, que beaucoup considéraient comme une lettre d’amour à Bruce Lee.

Shannon Lee. Crédit : PA

« […] WBien que je sois reconnaissant à M. Tarantino d’avoir si généreusement reconnu à Joe Rogan que je pourrais avoir mes sentiments au sujet de son interprétation de mon père, je suis également reconnaissant d’avoir l’opportunité d’exprimer ceci : je suis vraiment foutument fatigué des hommes blancs à Hollywood qui essaient de me dire qui était Bruce Lee. »



Lee a poursuivi: « Je suis fatigué d’entendre des hommes blancs à Hollywood qu’il était arrogant et un a**trou quand ils n’ont aucune idée et ne peuvent pas comprendre ce qu’il aurait fallu pour obtenir du travail dans les années 1960 et 1970 à Hollywood en tant qu’homme chinois avec (Dieu nous en préserve) un accent, ou pour essayer d’exprimer une opinion sur un plateau en tant qu’étranger perçu et personne de couleur. »

Bruce Lee en 1973. Crédit : PA

Elle a conclu: « À une époque où les Américains d’origine asiatique sont physiquement attaqués, invités à » rentrer chez eux « parce qu’ils sont considérés comme non américains et diabolisés pour quelque chose qui n’a rien à voir avec eux, je me sens ému de suggérer que M. Tarantino’s Les attaques continues, les dénaturations et les fausses représentations d’un membre pionnier et innovant de notre communauté américaine d’origine asiatique, en ce moment, ne sont pas les bienvenues. »