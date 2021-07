La fille de Bruce Lee est fatiguée des hommes blancs essayant de raconter l’histoire de son père

Shannon Lee a riposté vendredi après que le réalisateur Quentin Tarantino ait doublé sa représentation controversée de son père, l’icône des arts martiaux Bruce Lee, dans son film de 2019 « Once Upon A Time In Hollywood ».

Dans une chronique du Hollywood Reporter, Shannon Lee a écrit qu’elle était « vraiment fatiguée que des hommes blancs à Hollywood essaient de me dire qui était Bruce Lee » après que Tarantino ait déclaré sur « Joe Rogan Experience » que alors qu’il comprend ses critiques précédentes, d’autres qui ont contesté son interprétation de la légende peuvent « sucer un d—« . La représentation de Tarantino a été critiquée pour avoir montré Bruce Lee comme une figure arrogante qui a perdu un combat contre le cascadeur vieillissant Cliff Booth.

Mike Moh dans le rôle de Bruce Lee dans « Il était une fois à Hollywood » en 2019. Photo 12 / Alamy Banque D’Images

« Bien que je sois reconnaissant à M. Tarantino d’avoir si généreusement reconnu à Joe Rogan que je peux avoir mes sentiments au sujet de son interprétation de mon père, je suis également reconnaissant d’avoir l’opportunité d’exprimer ceci: je suis vraiment f —— – fatigué des hommes blancs à Hollywood qui essaient de me dire qui était Bruce Lee », a écrit Lee.

Elle a ajouté: « Je suis fatiguée d’entendre des hommes blancs à Hollywood qu’il était arrogant et un trou quand ils n’ont aucune idée et ne peuvent pas comprendre ce qu’il aurait fallu pour obtenir du travail dans les années 1960 et 1970 à Hollywood en tant que Chinois homme avec (à Dieu ne plaise) un accent, ou pour essayer d’exprimer une opinion sur un plateau en tant qu’étranger perçu et personne de couleur.

Shannon Lee lors de la projection de « Warrior » lors du Split Screens TV Festival 2019 au IFC Center le 2 juin 2019. Roy Rochlin / Getty Images

Dans son interview avec Rogan, Tarantino a affirmé que Bruce Lee n’avait « que du manque de respect pour les cascadeurs » sur le tournage de l’émission télévisée « The Green Hornet », citant Le livre de Matthew Polly, » Bruce Lee : une vie « . Mais Polly a nié que son livre transmettait un tel message, tweetant que Lee n’était pas irrespectueux, mais avait plutôt une « philosophie et un style de chorégraphie de combat » différents et avait pour objectif de changer la chorégraphie de vol américaine « afin que les coups manquent de quelques millimètres plutôt que de pieds. ” et a cogné quelques cascadeurs dans le processus.

« Il les frappait toujours avec ses pieds, il les taguait toujours – ça s’appelle marquer quand on frappe un cascadeur pour de vrai », a déclaré Tarantino, qui n’a jamais rencontré Bruce Lee. « Et ça doit être le point où, ‘Je refuse de travailler avec lui.' »

Quentin Tarantino à l’appel photo pour « Once Upon A Time In Hollywood » au Four Seasons Hotel Los Angeles à Beverly Hills le 11 juillet 2019. Kevork Djansezian / Getty Images

Shannon Lee a écrit qu’elle était frustrée par les hommes blancs du divertissement qui n’ont pas réussi à amplifier la véritable portée et l’impact de Bruce Lee sur toute une industrie cinématographique et une forme d’art.

« Je suis fatigué des hommes blancs d’Hollywood qui notent à peine l’impact qu’il a eu sur le genre du film d’action et la chorégraphie de combat, ou la prolifération et l’intérêt pour les arts martiaux qu’il a suscités dans le monde… tout en minimisant avec désinvolture comment ses réalisations ont remonté le moral et sont devenues un source de fierté pour les Américains d’origine asiatique, les communautés de couleur et les peuples du monde entier », a-t-elle écrit.

Daryl Maeda, professeur adjoint d’études ethniques à l’Université du Colorado-Boulder, qui écrit un livre sur l’icône des arts martiaux, a affirmé bon nombre des pensées de Shannon Lee, expliquant que Bruce Lee était un outsider à Hollywood en tant qu’Américain d’origine asiatique et donc facilement rejeté et marginalisé. Bien qu’il soit connu pour être extrêmement confiant et décrit par certains comme même arrogant, une telle attitude était nécessaire compte tenu de l’environnement dans lequel il tentait de s’épanouir.

« Il devait être extrêmement sûr de lui pour avoir une chance », a déclaré Maeda.

Il a déclaré que pour que Bruce Lee « ait vraiment raison », il faut comprendre l’histoire de la discrimination et de la marginalisation que les communautés asiatiques-américaines ont rencontrées, ainsi que leur lutte pour la justice et la visibilité. Il a déclaré que Tarantino avait retiré Bruce Lee de ce contexte et n’avait dépeint qu’une brève scène fictive « qui ne capture pas l’intégralité de sa lutte pour être considéré comme pleinement humain ».

« Toutes les représentations de films n’ont pas besoin de le faire, mais la représentation américaine d’origine asiatique reste si rare à Hollywood que mettre Bruce à l’écran est un événement majeur, qui attirera inévitablement beaucoup d’attention », a-t-il déclaré. « Il est regrettable que Tarantino, qui admire évidemment Bruce Lee, n’ait pas pu ou n’ait pas voulu le présenter comme un être humain à part entière plutôt que comme une simple caricature. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.