La fille de Beyonce, Blue Ivy, devient l’une des plus jeunes à remporter un Grammy

Eau Jeune L'Échappée Belle d'une Nuit Eau de Toilette 75ml

L' Échappée Belle d'une Nuit , la plus séductrice des Eau Jeune . Son parfum vibrant et sensuel vous invite à une nouvelle envolée, comme la promesse d'une nuit blanche à n'en plus finir. Laissez-vous envoûter par ses notes de mandarine enrobées d'un cœur de noisette aux accents de vanille et de pralines