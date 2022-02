La fille de Ben Stiller l’a appelé pour « ne pas être là » pendant son enfance

Au cours des deux dernières décennies, Ben Stiller s’est beaucoup occupé.

Il était dans les trois Nuit au musée films, trois Rencontrer les parents films, Présentateur, Dodgeball, Tropic Thunderainsi que les saisons de Calme ton enthousiasme et Développement arrêtéet bien plus encore.

Il a également fait beaucoup d’écriture, de production et de réalisation.

Tout cela prend du temps – et cela a un coût difficile à accepter.

En plus de tout cela, l’homme de 52 ans est père de deux enfants, et son aînée – Ella, 19 ans – l’a tenu responsable de ses absences pendant son enfance.

Ella a tenu Stiller responsable de ses absences. Crédit : Alamy

Stiller a dit que c’était difficile pour lui d’entendre, car il m’avait juré d’être plus présent que ses parents – les acteurs et comédiens Jerry Stiller et Anne Meara.

S’adressant à Esquire, Stiller a déclaré: « Elle est [Ella] assez articulé à ce sujet, et parfois c’est des trucs que je ne veux pas entendre. C’est dur à entendre.

« Parce que c’est moi qui n’étais pas là de la même manière que je voyais mes parents n’être pas là. Et j’avais toujours pensé: » Eh bien, je ne ferai pas ce.’

« Mais c’est cette chose qui, comme, j’essayais de naviguer dans mon propre désir de réaliser les espoirs et les rêves que j’avais aussi. Et ça ne se sent pas bien, mais c’est important de le reconnaître. »

Il semble alors que même les stars hollywoodiennes soient confrontées à la difficulté de choisir entre poursuivre leur carrière et être là pour élever leurs enfants.

De nos jours, Stiller essaie de trouver un équilibre.

Il a déclaré: « Ce que j’ai appris, c’est que vos enfants ne tiennent pas compte de votre carrière.

« Ce serait solipsiste de penser que mes enfants s’en soucient réellement.

« Ils veulent juste un parent qui est émotionnellement présent et qui les soutient. C’est probablement ce qu’ils veulent plus que moi pour que je repousse les limites de ma créativité. »

Ces dernières années ont été difficiles pour Stiller. En 2014, il a été traité pour un cancer de la prostate et l’année suivante, sa mère est décédée. En 2017, son mariage de dix-sept ans avec Christine Taylor s’est effondré et ils se sont séparés, et en 2020, son père est décédé.

La pandémie a cependant eu un impact positif imprévu sur Stiller et sa famille.

Stiller et Taylor se sont mariés en 2000. Source : Alamy

Les restrictions de verrouillage signifiaient qu’il ne pourrait pas voir ses enfants, alors ils ont convenu qu’il retournerait dans la maison familiale. Maintenant, Stiller et Taylor sont de retour ensemble.

« Au fil du temps, cela a évolué », a-t-il déclaré.