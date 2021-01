La fille d’Arkanya est une aventure de chasse au trésor inspirée des titres classiques de Zelda en 2D

N’étaient pas assez sûr comment La fille d’Arkanya nous a manqué en août. Cette 2D Zelda-style RPG vient des développeurs péruviens Arkanya Games, et a été financé avec succès sur Kickstarter en une journée, franchissant un objectif initial de 10 000 € pour gagner 43 453 € au total. Il arrive sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, ainsi que sur Steam et Itch.io.

Si vous n’avez pas rencontré The Girl From Arkanya, l’histoire se déroule en 1167 après JC et se concentre sur Marisa, une jeune aventurière en Amazonie. Cherchant à devenir la plus grande chasseuse de trésors du monde, elle sera accompagnée de son compagnon capybara, Kapi, vous permettant de basculer entre les deux personnages pour résoudre des énigmes. Avant de demander, oui, Kapi peut également être caressé.

Arkanya Games a travaillé dur depuis la fin de la campagne de financement participatif et a maintenant publié plusieurs échantillons de l’OST. Vous pouvez en découvrir plus via leur chaîne YouTube officielle, qui contient 5 chansons pour le moment et honnêtement, nous sommes vraiment aimer ce que nous avons entendu.

Il n’y a pas de date de sortie pour le moment, mais nous sommes très intéressés de voir comment ce jeu évolue, nous vous tiendrons au courant au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.