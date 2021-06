La fille d’Andrew Cuomo, Michaela Kennedy Cuomo, se révèle publiquement homosexuelle

Michaela Kennedy Cuomo, fille du gouverneur de New York Andrew Cuomo, a un message à partager en ce mois de la fierté : elle est homosexuelle !

Michaela, 23 ans, a partagé son annonce sur Instagram vendredi, avec deux photos d’elle (une avec un drapeau de fierté), ainsi qu’une longue déclaration soutenant les causes LGBTQ.

À côté de son nom Instagram, elle a ajouté « est #queer », puis a partagé un message sincère (parsemé d’emojis) expliquant pourquoi il est essentiel que les personnes non cis-hétérosexuelles soutiennent les gens lorsqu’ils trouvent un moyen d’exprimer leur identité.

« A ceux qui sont aux prises avec l’hétérosexualité compulsive que la force de notre société nous nourrit et l’attirance innée au-delà des gens cis hets, sachez que vous n’êtes pas seuls », a-t-elle écrit. « À ceux qui n’ont pas encore revendiqué leur identité sexuelle par peur de la sécurité physique, psychologique ou financière, sachez que vous êtes inconditionnellement digne d’amour et de soutien. »

Andrew Cuomo avec ses filles Michaela, Mariah et Cara à la World Pride NYC en 2019. José Perez / GC Images

Elle a ajouté que ceux qui remettent en question leur sexualité mais ne sont pas prêts à sortir, qu’il est acceptable de « changer d’avis ou d’évoluer à tout moment. Il n’y a rien de mal à ce que vous ne vous intégriez pas dans une boîte limitée et socialement construite. être aimé et embrassé par ceux dont le cœur est suffisamment inclusif pour gagner votre énergie expansive. »

Michaela a déjà publié des articles pour soutenir les causes et les célébrations LGBTQ ; en septembre dernier, elle a célébré la Journée de la visibilité bisexuelle avec un tweet, et en juillet dernier, elle a plaisanté d’être #KennedyCuomoSexual sur Twitter.

Dans son nouveau post sur Instagram, cependant, elle était plus directe et s’adressait également aux alliés hétérosexuels : « S’il vous plaît, gardez à l’esprit que nous ne savons pas qui autour de nous remet en question ou lutte pour embrasser leur identité sexuelle », a-t-il ajouté, « Être pro gay le mariage n’est pas suffisant pour assurer aux homosexuels que nous ne serons pas ostracisés pour notre sexualité. Soutenez vos amis en dénonçant l’homophobie et en tendant activement la main aux membres de votre communauté dont l’expression sexuelle peut les isoler. «

Michaela, le Gouverneur Cuomo, Sandra Lee et Mariah à l’événement « RX: Early Detection A Cancer Journey With Sandra Lee » au Sundance Film Festival à Park City, Utah en 2018. Michael Loccisano / Getty Images pour HBO

Andrew Cuomo est gouverneur de New York depuis 2011 et a récemment été accusé de harcèlement sexuel. La mère de Michaela est Kerry Kennedy, militante des droits humains et fille de l’ancien procureur général des États-Unis, Robert F. Kennedy ; Kerry et Andrew ont divorcé en 2005.

Michaela avait également des mots pour Instagram, qui, selon elle, censure des mots comme « lesbienne » et « bi », qui, selon elle, relègue ces identités à des « fétiches vulgaires et des niches pornographiques ».

Elle a conclu son message avec un poing virtuel en l’air: « Je suis fière de mon identité queer et en mémoire de ceux qui m’ont précédé. Je suis redevable aux militants qui se sont battus pour mon droit à l’amour et au bonheur. Je Tenez-vous avec un coup de main tendu à ceux qui trouvent leur chemin sous des boîtes construites socialement pour sortir du placard.

« Je suis avec toi. »