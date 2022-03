La «fille au foyer» de TikTok refuse de trouver un emploi parce qu’elle est «jolie»

Le concept de « mère au foyer » est généralement familier en raison du rôle vital que certaines mères jouent en s’occupant de leurs enfants tandis qu’un autre parent gagne un revenu pour la famille.

Ces dernières années, l’importance de la mère au foyer a quelque peu diminué à mesure que de plus en plus de femmes deviennent des professionnelles dans toutes sortes de secteurs.

Il est maintenant plus acceptable pour n’importe quel sexe d’assumer le rôle de parent au foyer.

Ce changement a été important dans la société et bien que nous devrions adopter les nombreuses versions de familles qui existent, certaines sont un peu plus difficiles à comprendre.

Par exemple, la propre fille au foyer de TikTok.

Un TikToker prétend être une « fille au foyer », dont la principale responsabilité est d' »être jolie ».

Pour la plupart des gens, le concept de «fille au foyer» est complètement nouveau, mais TikToker Shoshanna insiste sur le fait que c’est vraiment son «travail» dans une vidéo publiée sur son TikTok.

Dans la vidéo, Shoshanna dit dans une légende, « quand tout le monde dans ta vie te dit de trouver un travail mais ils ne comprennent pas qu’être la fille au foyer est un travail » sur une vidéo d’elle-même se brossant les cheveux .

Gagner sa vie en ligne grâce aux médias sociaux est plus possible que jamais. De nombreuses personnalités célèbres ont fait leurs débuts en devenant virales ou en publiant des vidéos sur Youtube ou, plus récemment, sur TikTok.

Certains créateurs obtiennent des millions de vues et gagnent leur vie en ligne.

Il est difficile d’obtenir des chiffres exacts car l’espace de contenu en ligne est si vaste et chaque plate-forme a des règles différentes sur la façon dont ses créateurs sont payés. Il est sûr de dire, au moins, que les meilleurs créateurs, qui tournent autour de millions de vues par vidéo, sur l’une de ces plateformes réussissent et gagnent un bon salaire en revenus publicitaires et de la plateforme.

Shoshanna ne fait pas partie de ces créateurs.

Alors que le TikTok original a accumulé plus de 180 000 vues, la plupart du contenu le plus récent de Shoshanna dépasse à peine 1 000 vues.

Ce ne sont pas les types de chiffres que vous attendez d’un créateur capable de vivre de son contenu en ligne, surtout pas sur TikTok où les vidéos sont courtes et où les créateurs sont en concurrence les uns avec les autres pour l’argent du fonds des créateurs de TikTok, qui devient seulement plus compétitif chaque jour.

Shoshanna n’est même pas la meilleure « Shoshanna ».

Lors de la recherche de son TikTok, il faut rechercher le nom complet du compte, « deinshoshannamadchen » afin de trouver ses vidéos.

Lorsque vous recherchez simplement « Shoshanna », plusieurs autres créateurs apparaissent en premier.

Il semble que le simple fait d’être « jolie » ne soit pas encore payant pour cette fille au foyer.

Cela dit, il semble que le TikTok ne soit qu’une blague et de nombreux utilisateurs se joignent à la blague dans les commentaires, exprimant leur désir de devenir des « filles au foyer ».

