La fièvre hémorragique mortelle en Bolivie peut se propager entre les personnes

Un animal mortel virus qui provoque des fièvres, des douleurs abdominales, des vomissements, des saignements des gencives, des éruptions cutanées et des douleurs derrière les yeux peuvent désormais se propager entre les personnes, ont annoncé les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lundi 16 novembre.

Jusqu’à présent, il n’y avait eu qu’un seul cas confirmé de virus Chapare, un Ebola -comme une maladie qui est apparue dans la province rurale bolivienne de Chapare en 2004, puis a disparu. Mais en 2019, au moins cinq autres personnes ont attrapé le virus, selon une étude désormais rendue publique. Le virus s’est propagé d’une personne à l’autre par les fluides corporels dans une région proche de La Paz, la capitale bolivienne, tuant trois personnes. Il n’y a pas d’épidémie active de Chapare en 2020, et même en cas de nouvelles épidémies, le virus ne devrait pas causer de pandémie , selon les experts en virus.

Il y a cependant des raisons de s’inquiéter de l’actualité. Trois des cinq patients confirmés de l’épidémie de 2019 étaient des travailleurs de la santé, selon un communiqué du CDC; un «jeune médecin résident», un ambulancier et un gastro-entérologue ont tous contracté Chapare après avoir été en contact avec des fluides corporels de patients infectés. Deux d’entre eux sont morts.

Les fièvres hémorragiques comme Ebola se propagent rarement aussi largement que les maladies respiratoires comme grippe ou COVID-19[feminine », A déclaré Colin Carlson, un chercheur de l’Université de Georgetown qui étudie les zoonoses, à 45Secondes.fr. En effet, les symptômes de la fièvre hémorragique apparaissent généralement peu de temps après les infections (par opposition aux longues périodes d’incubation des maladies respiratoires), et un contact direct avec les fluides corporels est généralement nécessaire pour attraper une maladie hémorragique. Mais les flambées peuvent dévaster les systèmes de santé, un grand nombre d’agents de santé tombant malades après avoir traité des patients infectés.

Une nouvelle épidémie

Le premier indice de l’épidémie de Chapare en 2019 a été trouvé dans une collection de fluides corporels qui s’est retrouvée dans un laboratoire gouvernemental de la ville bolivienne de Santa Cruz. Les médecins qui ont prélevé les échantillons pensaient que les patients avaient contracté la dengue, une maladie potentiellement mortelle transmise par les moustiques qui peut également provoquer de la fièvre et des hémorragies internes. « En Amérique du Sud en particulier, la dengue est très répandue, et de nombreuses personnes voient les symptômes d’un la fièvre hémorragique pensera toujours à la dengue avant toute autre chose », a déclaré Maria Morales-Betoulle, chercheuse des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui a travaillé sur l’épidémie de Chapere 2019. « C’est similaire. Très similaire. »

Mais les tests de laboratoire n’ont montré aucune trace de virus de la dengue dans les échantillons. Les chercheurs ont testé d’autres agents pathogènes endémiques de la région, comme la fièvre jaune et le Machupo, une autre maladie hémorragique rare et mortelle. Mais ces tests se sont également révélés négatifs.

« Ils n’avaient pas de test spécifique pour le virus Chapare », a déclaré Morales-Betoulle à 45Secondes.fr, faisant référence à une méthode d’identification et d’étude d’un virus.

Le laboratoire CDC de Morales-Betoulle avait un partenariat permanent avec l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), centrée sur l’Amérique latine, pour surveiller les maladies émergentes.

«Ils nous ont contactés par l’intermédiaire de l’OPS, et ils nous ont demandé: ‘Accepteriez-vous ces échantillons?’», A-t-elle dit.

Les fluides corporels sont arrivés au CDC, avec des informations sur l’épidémie.

« Même la description des cas, en particulier le [then-single known] cas mortel parmi eux… nous avons décidé de le traiter comme une fièvre hémorragique virale arrivant dans notre laboratoire, en le manipulant avec le niveau de sécurité le plus élevé possible. »

Les chercheurs ont identifié des fragments de matériel génétique connus sous le nom de ARN de Chapare.

Les détails de la nouvelle épidémie ont montré que la maladie se propageait maintenant d’une personne à une autre. Le médecin ambulancier infecté, par exemple, a probablement contracté le virus lors de la réanimation du médecin résident alors qu’elle était transportée à l’hôpital. (Le médecin a survécu, mais pas le résident.)

Le CDC a envoyé des chercheurs dans la région qui ont travaillé avec des experts locaux. Ils ont constaté que l’ARN viral était toujours présent dans le sperme d’un survivant 168 jours après l’infection. Ils ont également trouvé des signes du virus chez des rongeurs collectés autour de la «maison et des terres agricoles voisines» du premier patient infecté lors de l’épidémie de 2019. (Cela ne prouve pas encore que les rongeurs étaient à l’origine de l’épidémie. On ne sait même pas si les rongeurs peuvent infecter les gens.)

Les bonnes et les mauvaises nouvelles

Morales-Betoulle et Carlson ont tous deux déclaré que tous ces détails potentiellement inquiétants sont, dans une certaine mesure, de bonnes nouvelles: ils montrent que les autorités sanitaires mondiales travaillent ensemble efficacement pour identifier et retracer une maladie émergente.

Les nouveaux virus, y compris les virus mortels, font partie de la vie au 21e siècle.

«Cela devient de plus en plus courant» de voir émerger de nouvelles maladies potentiellement infectieuses, a déclaré Carlson. «Avant, il y avait environ deux virus émergents chaque année. Des choses que nous n’avons jamais vues auparavant et que nous voyons pour la première fois. Et généralement, la plupart sont des impasses.

Le taux de nouvelles maladies émergentes a clairement augmenté au cours des dix ou deux dernières années, a déclaré Carlson, bien qu’il soit difficile de donner un chiffre précis à la hausse.

Les nouveaux virus se propagent souvent aux humains via les animaux. Mais ce n’est pas parce qu’un virus passe d’un animal à une personne qu’il est susceptible de sauter à d’autres personnes.

«La plupart des virus lorsqu’ils sortent de la faune sauvage sont suffisamment mal adaptés aux humains pour ne pas se contenter de chanter dès le premier essai», a-t-il déclaré.

En d’autres termes, il est peu probable qu’un virus faisant le saut vers les êtres humains ait déjà les traits nécessaires pour prospérer et infecter d’autres humains.

Mais les virus qui circulent dans les populations animales très proches des humains – les animaux de ferme, par exemple, et les rongeurs – ont plus de chances de se propager dans les populations humaines. Et changement climatique et la destruction de l’habitat modifie la façon dont vivent les animaux sauvages, rend la faune plus malade et altère la relation entre les gens et le monde naturel, a déclaré Carlson. Cela met plus de gens en contact avec des virus autrefois distants.

Les scientifiques et le public ont tendance à penser que les maladies hémorragiques mortelles sont africaines ou sud-asiatiques, a déclaré Carlson. Mais le cas de Chapare montre qu’ils peuvent se présenter n’importe où dans le monde.

En relation: Pourquoi les tiques propagent-elles tant de maladies?

«La réalité est que les virus hémorragiques sont partout, les espèces qui les transportent sont partout, et nous n’avons pas eu une très grosse course comme celle-ci ici», a-t-il déclaré. «Cela vous fait vous asseoir et dire ‘Oh, c’est généralement le genre de chose que nous obtenons 10 ans avant quelque chose de plus grand dans ce sens.’ ‘

Ce chiffre sur 10 ans est une approximation approximative. Mais les virus qui finissent par devenir des maladies infectieuses majeures ont tendance à faire quelques incursions dans les populations humaines au cours des décennies avant de vraiment se répandre.

Le SRAS-CoV-1 est apparu pour la première fois en 2002, infectant des milliers de personnes. Le MERS, un virus apparenté beaucoup plus mortel, est apparu en 2012 et a tué 866 des 2519 personnes connues pour l’avoir attrapé selon le CDC. Le SRAS-Cov-2, qui est apparu en 2019, est la cause de la pandémie mondiale actuelle. Ebola a provoqué 24 épidémies entre sa première apparition connue en 1976 et 2012, tuant 1590 personnes, selon le Organisation Mondiale de la Santé . Puis en 2013, une souche d’Ebola s’est largement répandue dans plusieurs pays, infectant 28 646 personnes et en tuant 11 323.

La bonne nouvelle, a déclaré Carlson, est que cette recherche montre que le monde s’améliore pour repérer ces épidémies à mesure qu’elles apparaissent. Il y a dix ans, a-t-il déclaré, les chercheurs ne seraient pas au courant d’une épidémie de Chapare si peu de temps après que si peu de personnes aient été infectées. Trouver l’ARN dans le sperme et le vecteur de maladie potentiel des rongeurs, a-t-il déclaré, est particulièrement impressionnant – et une bonne nouvelle pour les efforts futurs visant à trouver et à écraser les braises de pandémies potentielles avant qu’elles n’explosent.

Même en Bolivie, ont déclaré Morales-Betoulle et Carlson, les gens n’ont pas à s’inquiéter d’une épidémie majeure de Chapare de type COVID-19 dans un proche avenir. Il n’y a aucun cas humain connu à l’heure actuelle et les fièvres hémorragiques – sans les longues périodes asymptomatiques du COVID-19 ou la capacité de se propager dans l’air – ne se propagent pas aussi facilement ou largement.

Il y a cependant une préoccupation, a déclaré Carlson, que les effets néfastes du COVID-19 sur les systèmes de soins de santé et sur la santé des populations mondiales rendent l’humanité plus sensible à d’autres virus.

Les gens peuvent cependant se protéger. Les maladies transmises par les rongeurs sont un risque dans le monde entier, a déclaré Morales-Betoulle. Elle recommande aux gens de suivre les directives du CDC, publié ici , en évitant le contact avec les petits vecteurs de maladies qui se précipitent. Parmi les étapes clés: colmater les trous à l’intérieur et à l’extérieur des maisons, installer des pièges pour que les créatures abattent leurs populations et nettoyer les sources de nourriture et les sites de nidification des rongeurs.

Les chercheurs du CDC ont présenté les nouvelles de Chapare lors de la réunion annuelle de l’American Society of Tropical Medicine and Hygiene.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.