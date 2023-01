La fièvre de la vallée, historiquement présente uniquement dans le sud-ouest, se propage. Cela peut avoir des conséquences dévastatrices

Les médecins ne pouvaient pas comprendre ce qui n’allait pas avec Devin Buckley.

C’était en février 2018, et le jeune homme de 18 ans, auparavant en bonne santé, a découvert qu’il ne pouvait pas marcher jusqu’à la salle de bain sans devenir essoufflé. Cela s’ajoutait à la perte de poids rapide, aux problèmes d’estomac et à la fatigue extrême qui semblaient sortir de nulle part.

Le centre de santé du campus de l’Université de l’Arizona à Tucson, où Buckley était inscrit en première année, n’avait aucune réponse. Personne aux urgences non plus.

Buckley était chez lui à Chicago pour les vacances de printemps lorsqu’il s’est retrouvé dans l’unité de soins intensifs, luttant pour respirer. C’est là qu’il a finalement été diagnostiqué avec la fièvre de la vallée, après qu’un ami de la famille ait suggéré aux médecins de le tester.

« Cela m’a époustouflé que quelque chose d’aussi grave puisse ne pas être connu », a déclaré Buckley, 24 ans. «Lorsque j’ai reçu mon diagnostic pour la première fois, le mot cancer circulait avec certains médecins – comme s’ils me testaient pour cela. Donc, cela vous montre à quel point une maladie est grave si les médecins qui la voient pensent que la première chose que j’ai est un cancer.

Avant son diagnostic, Devin Buckley était un adolescent actif et extraverti. Il est diplômé du lycée en 2017.

La fièvre de la vallée est une infection causée par l’inhalation de spores du champignon coccidioides. Les spores peuvent survivre à la chaleur et à la sécheresse, persistant dans le sol. Lorsque la saleté est perturbée – par la construction, le vent ou même la marche – les spores peuvent être projetées dans l’air.

Le champignon est endémique des sols chauds et secs du sud-ouest ; 97% de tous les cas américains de fièvre de la vallée sont signalés en Arizona et en Californie, selon le California Department of Public Health.

Mais cela pourrait changer : les infections fongiques, y compris la fièvre de la vallée, sont de plus en plus diagnostiquées en dehors de leurs plages habituelles. Une étude de la revue GeoHealth a prévu qu’en raison du changement climatique, la gamme de fièvre de la vallée pourrait se propager vers l’est, à travers les Grandes Plaines et le nord, jusqu’à la frontière canadienne, avant la fin du siècle.

« Alors que les températures se réchauffent et que la moitié ouest des États-Unis reste assez sèche, nos sols désertiques vont en quelque sorte s’étendre et ces conditions plus sèches pourraient permettre aux coccidioides de vivre dans de nouveaux endroits », a déclaré Morgan Gorris, qui a dirigé l’étude GeoHealth. à l’Université de Californie à Irvine, et est maintenant membre du personnel scientifique du Laboratoire national de Los Alamos.

Un « spectre énorme » de maladies

Environ 20 000 cas de fièvre de la vallée ont été signalés en 2019, mais les Centers for Disease Control and Prevention affirment qu’il s’agit probablement d’une sous-estimation. Bien qu’elle soit facilement diagnostiquée avec un test sanguin, la fièvre de la Vallée a longtemps été mal diagnostiquée ou sous-diagnostiquée en raison du manque de connaissances sur la maladie tant par le public que par les médecins.

La majorité des personnes atteintes de fièvre de la Vallée ne sauront peut-être jamais qu’elles en sont atteintes. Ses symptômes ressemblent souvent à une infection virale respiratoire : fatigue, toux, fièvre, essoufflement et douleurs musculaires.

« Si vous voyez un patient atteint de pneumonie, qui vit dans le sud-ouest ou a voyagé dans le sud-ouest, alors la fièvre de la vallée doit figurer dans ce que nous appelons le diagnostic différentiel, ce qui signifie que c’est l’une des choses auxquelles nous devons penser », a déclaré le Dr Royce Johnson, directeur médical du Valley Fever Institute de Kern Medical à Bakersfield, en Californie.

Dans 5 à 10 % des cas, l’infection peut entraîner de graves problèmes pulmonaires à long terme, selon le CDC.

«Il a définitivement un spectre énorme. Vous savez, cela va des personnes qui respirent les spores qui n’ont vraiment aucun symptôme mais développent une immunité », a déclaré le Dr George Thompson, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à Davis.« L’autre extrémité du spectre est celle des personnes atteintes de fulminante infection, méningite ou dissémination multisite, c’est-à-dire qu’elle se trouve à l’extérieur des poumons dans plusieurs sites différents du corps. Une infection fulminante signifie que la maladie survient rapidement et sévèrement chez une personne par ailleurs en bonne santé.

« La grande majorité se situe quelque part entre les deux, mais ils ont toujours une maladie subaiguë », a-t-il déclaré. «Ils sont malades pendant des semaines, voire des mois, vous savez, avec de la toux, de la fatigue, de la fièvre, des frissons. C’est donc toujours une maladie importante.

La fièvre de la vallée peut être difficile à traiter. certains patients doivent prendre des médicaments antifongiques pendant des mois ou des années, ce qui peut entraîner des effets secondaires inconfortables tels que la perte de cheveux, des lèvres gercées et une peau sèche.

Dans les années qui ont suivi le diagnostic de Buckley, la maladie s’est propagée de ses poumons à sa colonne vertébrale et à ses jambes. Il a été placé trois fois sous respirateur. La dernière fois, en 2021, a été la plus longue – il est resté sous ventilateur pendant deux semaines.





Buckley a été hospitalisé à plusieurs reprises depuis qu’il a été diagnostiqué en 2018, y compris trois fois sous ventilateur.

«Le ventilateur était à 100% à un moment donné. Cela respirait pour moi », a-t-il déclaré. « Ils disaient à ma mère, préparez-vous à ce que je ne sois pas ici. »

Buckley a réappris à marcher, à se nourrir et à accomplir les tâches quotidiennes de base, mais il n’est toujours pas tiré d’affaire. Sa vie est radicalement différente de ce qu’elle était avant qu’il ne tombe malade, remplie de rendez-vous chez le médecin, d’opérations chirurgicales et de séjours à l’hôpital.

L’espoir à l’horizon

Les scientifiques tentent de développer un vaccin contre la fièvre de la Vallée depuis les années 1960, selon le CDC. Dans les années 1980, un candidat a finalement été testé sur des humains, mais cela n’a pas bien fonctionné.

Mais ces dernières années, des chercheurs du Collège de médecine de l’Université de l’Arizona à Tucson ont mis au point un vaccin très efficace chez les chiens. Les chiens, comme les humains, sont sensibles à la fièvre de la Vallée.

Le vaccin à deux doses utilise une version du champignon coccidioides qui est génétiquement modifié pour qu’il ne puisse pas causer de maladie, mais peut toujours entraîner le système immunitaire à reconnaître et à répondre aux futures infections.

Le vaccin pourrait être approuvé par le département américain de l’Agriculture pour une utilisation chez les chiens d’ici le début de 2024. Si c’est le cas, ce serait la première fois que les États-Unis approuvent un vaccin pour se protéger contre une infection fongique chez les animaux ou les humains.

Le Dr Lisa Shubitz, vétérinaire et chercheuse au Valley Fever Center for Excellence de la faculté de médecine de l’Université de l’Arizona, a dirigé les efforts visant à développer un vaccin contre la fièvre de la vallée pour les chiens. Noelle Haro-Gomez / Santé de l’Université de l’Arizona

Le Dr John Galgiani, directeur du Valley Fever Center for Excellence de la faculté de médecine de l’Université de l’Arizona, a travaillé sur la recherche de vaccins chez le chien. Il se concentre maintenant sur l’introduction du vaccin dans les essais cliniques pour les humains.

« J’ai vraiment bon espoir », a-t-il déclaré. « À mon avis, en ce moment, nous avons un candidat qui mérite d’être évalué et je pense qu’il sera probablement efficace, et nous l’utiliserons. »

Pourtant, un vaccin approuvé contre la fièvre de la vallée pour les humains est dans des années. Si tout se passe comme prévu – ce qui ne se produit pas toujours dans le processus scientifique, a noté Galgiani – le plus tôt qu’il voit ce vaccin disponible pour les humains est de huit ans.

Mais les experts disent que le moment est venu de tirer parti de l’élan de la recherche pour faire avancer le développement de vaccins, avant que la fièvre de la vallée n’atteigne encore plus de personnes dans le pays.

« Je pense que les champignons sont vraiment les superbactéries à venir. Je pense que ce sont vraiment eux qui poseront problème au cours de la prochaine décennie. Et la fièvre de la vallée en sera un élément clé », a déclaré Thompson de l’UC Davis. « Ils sont vraiment là pour rester. Cette bataille ne fait que commencer.

