La Fiat «  Bus W ***** s  » des intermédiaires est mise aux enchères

Kami Caméra KAMI W101S Blanc

Caméra de surveillance sans fil avec vision nocturne en 1080p et compatible IP65. Installation facile grâce au support magnétique et aux applications Android/iOS Kami Home gratuite. Cette Caméra est une caméra d'extension et nécessite une station de base Kami (WK101 ou N100). La caméra est livré avec 2 batteries pouvant tenir chacune jusqu'à 1 mois et un chargeur de batterie. Kami est une marque de YI Technology