La fiancée de Tupac a révélé les derniers mots qu’elle lui a dit avant sa mort

Le légendaire rappeur new-yorkais avait reçu une balle dans la main, le bassin et la poitrine après avoir regardé un match de boxe de Mike Tyson au MGM Grand Hotel de Las Vegas.

« Tupac était l’amour de ma vie », a écrit Kidada dans l’autobiographie de son père. « Lui et moi avons vécu ensemble pendant quatre mois, puis il a été assassiné à Las Vegas en 1996.

« C’est la chose la plus horrible qui me soit jamais arrivée. »

On lui a remis ses vêtements tachés de sang à l’hôpital et on lui a dit que son fiancé avait perdu toute tension artérielle à son arrivée.